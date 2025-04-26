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空服員服儀規範發布 3大國籍航空褲裝陸續上線

中央社／ 台北26日電

勞動部近日發布國籍航空訂定空服員服儀規範，要求雇主應提供褲裝。3大國籍航空，中華航空、長榮航空及星宇航空的褲裝也已陸續上線。

台灣國籍航空空服員服儀日前遭指涉性別歧視，勞動部近日發布國籍航空訂定空服員服儀規範，要求雇主應提供褲裝，也籲雇主訂定服儀規範最好與工會或勞資會議協商。

原本國籍航空中只有台灣虎航的女性空服員制服是褲裝，其他國籍航空都是裙裝，從去年起3大國籍航空陸續開放裙裝跟褲裝並行，由空服員自行決定要穿著褲裝或裙裝。

星宇航空指出，去年就新增褲裝選項，讓空服員可以自行選擇要穿著裙裝或褲裝，以更加符合個人需求。

華航說，今年元旦起包括松山機場、桃園機場、高雄機場的運務員、票務人員及空服員，可依個人意願或工作內容所需，於執勤時選擇著用褲裝或裙裝制服，讓員工在適合個人的舒適感受下，達到工作品質提升。

長榮航空指出，順應全球航空業趨勢，長榮航空、立榮航空已於近日開放女性空服組員陸續領用褲裝制服，並能依據個人意願選擇穿著褲裝或裙裝制服。

國籍航空 桃園機場 空服員

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