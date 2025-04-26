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台南安平、馬公海上航線可望重啟 最快趕上今年火花節

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
市議員李啟維關切安平、馬公線海上航運何時重啟，台南市觀旅局表示努力到已剩最後一哩路，並協調船班會從安平亞果碼頭出發。記者吳淑玲／攝影
市議員李啟維關切安平、馬公線海上航運何時重啟，台南市觀旅局表示努力到已剩最後一哩路，並協調船班會從安平亞果碼頭出發。記者吳淑玲／攝影

台南市安平、馬公海上航線在去年麗娜輪轉賣給希臘航商後，就中斷至今，議員關切安平、馬公海上航線能否繼續營運，市府觀光旅遊局回應說，與台灣港務公司安平港營運處合作，協調從安平亞果碼頭出發，只剩最後一哩路，是協調停靠港務公司的馬公商港，待同意後就會公告招商，最快希望趕上今年澎湖花火節服務鄉親。

市議員李啟維表示，台南是六都到澎湖最近的城市，台南也是除了高雄之外，澎湖鄉親旅居最多的城市，台南安平到馬公比高雄近，也比嘉義布袋有競爭力，日前市議會到澎湖交流，能感受到澎湖觀光發展值得學習；安平、馬公海上航線對地方很重要，可提供觀光、返鄉，尤其現在澎湖火花節一票難求，安馬線開通後觀光商機有期，觀旅局都說在努力，到底有無具體進度。

市府觀旅局長林國華說，交通部觀光署有在協助推動，面臨最後一個問題，主要是在馬公的停靠問題，目前由台灣港務公司協助，已協商好未來停靠安平亞果碼頭，有充足的停車位，也不必進入安平商港範圍圍內，台灣港務公司也協助停靠在馬公商港，程序可更簡化，只要取得同意函就會公告招商，有機會最快今年火花節期間就可重啟航線。

林國華透露已有船商有意願，依照經濟規模預計會推出可搭載150人的交通船，原則會在每年4月至7月澎湖花火節期間營運。

台南的觀光資源豐富，加上安平、馬公航線具有市場需求，除了兩地往返的遊客，也不乏北部遊客到台南旅遊後，再轉搭船隻跳島玩澎湖；另台南將軍漁港到澎湖東吉島，距離最短，目前有將軍往來東吉固定航線，方便遊客搭船前往澎湖南方四島，可一日來回，也能跳島玩。

市議員李啟維關切安平、馬公線海上航運何時重啟，台南市觀旅局表示努力到已剩最後一哩路，並協調船班會從安平亞果碼頭出發。記者吳淑玲／攝影
市議員李啟維關切安平、馬公線海上航運何時重啟，台南市觀旅局表示努力到已剩最後一哩路，並協調船班會從安平亞果碼頭出發。記者吳淑玲／攝影

台南 澎湖 馬公

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