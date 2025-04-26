陳志金、羅一鈞澄清The Lancet文章 新冠致死率在台僅0.16%

國際知名醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）刊登一篇文章投書，以台灣健保體系處在崩壞邊緣為題目，引發醫界熱議。奇美醫院加護病房醫師陳志金表示，該文章並非研究論文，引述內容錯誤，直批原文作者探討健保應該更謹慎，Lancet也不該沒有查證就下聳動標題。

一篇由李景行（Jing-Xing Li）、許漱白（Shu-Bai Hsud）投書的文章談到我家醫療場域的護病比高，以及過勞低薪問題，還有急診壅塞困境，甚至政府官員在社群平台嘲諷急診醫師等事件，引發醫界熱議。

陳志金指出，該文章作者是中部某醫學中心的一名內科住院醫師，文章內容引入媒體報導，如急診壅塞、官員的不當言論、護病比、護理離職潮、薪資、新冠住院死亡率，最後結論是「台灣健保瀕臨全面崩潰」。雖然住院醫師寫文章探討健保值得鼓勵，但是國際期刊投書，應該要更嚴謹，最好是專門老師指導 。

陳志金表示，該篇文章並不是研究論文，只是一篇很短的的「讀者投書」；再者，文章補充資料（Supplementary Material）檔案錯誤，是另外一篇研究的資料。最後，文中提到「2022年Omicron疫情高峰時期新冠住院患者死亡率58.2％，跟日本12.5％差距大」也是錯誤資訊。

陳志金說，依照文章的文獻查證，原文是長庚論文，探討110名重症插管病人在不同COVID時期的臨床表現。「58.2%」是指Omicron病人的占比，並非死亡率。他呼籲，作者或是政府應該澄清，以免誤導國外學者。同時他說，Lancet不應該在沒有確實查證之下，允許這樣的標題。

疾管署發言人羅一鈞指出，2022年Omicron流行期間，國內新冠確診病例約880萬例，死亡約1.4萬例，致死率約0.16%。同時期日本致死率為0.2%，我國並未高於日本。