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馬公港旅服中心啟用 導入智慧化服務

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
馬公港旅客服務中心營運啟用。台灣港務公司提供
馬公港旅客服務中心營運啟用。台灣港務公司提供

為提升旅客候船環境與安全性，由中央政府出資，台灣港務公司積極推動馬公港旅運設施優化計畫，馬公港旅客服務中心今(26)日正式營 運，不僅整合售票、候船、通關與旅遊資訊等功能，並導入智慧化服務，讓旅客候船更加便捷與安心。

馬公港為澎湖對外交通樞紐，每年迎來大量觀光與返鄉旅客，為提供更舒適的候船環境，今港務公司配合政府政策優化馬公港各項旅運設施，其中旅客服務中心此次優化不僅整合售票、候船、通關與旅遊資訊等功能，提升旅運中心整體通關效率，並導入智慧化服務，包含電子航班資訊顯示、票務自助機、免費 Wi-Fi 及充電設備，再增設緊急應變通道，讓行動不便者也能輕鬆通行快速通關，讓旅客候船更加便捷與安心。

現在港務公司仍持續投入港埠資源，包含興建馬公 1 號碼頭旅客服務中心、馬公 8 號碼頭候船室、金龍頭園區開發及龍門尖山旅客服務中心等，使澎湖將有更完善的旅運設施，更高的客貨運服務水準，帶動當地觀光、旅遊發展。

港務公司董事長李賢義補充，我們將持續優化旅運設施，好的環境會再更好，新的設施會再更新，就是為了當初 港務公司給予澎湖鄉親及各地旅客的承諾，讓來訪旅客從踏進港口的第一刻起，就能感受到澎湖的熱情與便利，為澎湖的遊憩觀光發展注入新的動能，再與澎湖縣政府攜手迎接澎湖觀光業一個嶄新的里程碑」。

交通部長陳世凱表示，澎湖長期以來深受國內外旅客喜愛， 因此馬公港是國際郵輪與連結本島國內線客輪的重要門戶，自去年 1 號碼頭的延建工程及 3 號浮動碼頭完工啟用，到今天馬公港旅客服務中心的營運啟用，都足以展現政府對澎湖觀光服務品質的重視。同時也以地方與港口發展為共同重要目標，澎湖地區更名列行政院重要發展對象，未來交通部仍將持續推動澎湖港埠設施，打造澎湖成為國際級海洋觀光據點，發揚在地海洋及人文特色，吸引旅客參與海洋活動，帶動地方觀光及周邊經濟蓬勃發展。

澎湖縣 馬公

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