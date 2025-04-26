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南市新增第2例境外移入登革熱 永康6旬男曾到菲律賓探親

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市新增第2例境外移入登革熱確診病例，市府哲籲請民眾慎防登革熱，國際旅遊務必做好防蚊措施。圖／台南市衛生局提供
台南市新增第2例境外移入登革熱確診病例，市府哲籲請民眾慎防登革熱，國際旅遊務必做好防蚊措施。圖／台南市衛生局提供

台南市今天公布新增1例境外移入登革熱確診病例，永康區正強里60多歲本國籍男性，4月1日至23日至菲律賓探親，21日出現頭痛，關節痛，肌肉痛及食慾不振等症狀，23日返國後即返回台南住處，24日身體不適至高雄榮民總醫院台南分院急診後返家休息，25日症狀持續，至永康奇美醫院就醫，經醫師評估後予以NS1快篩試劑檢驗為NS1陽性通報。

登革熱防治中心接獲通報後，立即動員衛生單位及區公所等防疫團隊，針對通報個案居住地進行緊急噴霧罐防治和民眾衛生教育、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，清除積水容器5個、無陽性容器，現場掃蚊未查獲斑蚊，確診後規劃相關化學防治作業。

衛生局表示，國際登革熱疫情嚴重，以東南亞、南亞及美洲地區為主，疾病管制署傳染病統計截至今年4月26日，國內已累計46例登革熱境外移入病例，感染國家主要來自印尼、菲律賓及越南。

市府提醒醫療院所提高警覺，如有外籍移工入境體檢或診療時發現病患有疑似症狀者，主動詢問並落實T.O.C.C.(旅遊史、職業、接觸史、群聚史)，如有相關流行區旅遊史加發燒及任二項症狀(出疹、噁心、嘔吐、頭痛、 後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛)，請立即使用登革熱NS1快篩試劑並即時通報，如未依傳染病防治法第39條於24小時內完成通報，將依同法第64條規定處醫師9萬元以上45萬元以下罰鍰及同法65條處機構30萬元以上200萬元以下罰鍰。資訊可洽台南市登革熱防治中心或 06-3366366防疫專線。

台南市新增第2例境外移入登革熱確診病例，市府哲籲請民眾慎防登革熱，國際旅遊務必做好防蚊措施。圖／台南市衛生局提供
台南市新增第2例境外移入登革熱確診病例，市府哲籲請民眾慎防登革熱，國際旅遊務必做好防蚊措施。圖／台南市衛生局提供
台南市新增第2例境外移入登革熱確診病例，市府哲籲請民眾慎防登革熱，國際旅遊務必做好防蚊措施。圖／台南市衛生局提供
台南市新增第2例境外移入登革熱確診病例，市府哲籲請民眾慎防登革熱，國際旅遊務必做好防蚊措施。圖／台南市衛生局提供
台南市新增第2例境外移入登革熱確診病例，市府哲籲請民眾慎防登革熱，國際旅遊務必做好防蚊措施。圖／台南市衛生局提供
台南市新增第2例境外移入登革熱確診病例，市府哲籲請民眾慎防登革熱，國際旅遊務必做好防蚊措施。圖／台南市衛生局提供

台南 快篩試劑 登革熱

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