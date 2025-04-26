北市天文館盤點5月天象 寶瓶座流星雨連下7天
台北市立天文館今天表示，5月份夜空將有多場具特色的天象登場，包含從5月2日開始連續7天值觀賞期的寶瓶座流星雨，還有5日火星與鬼宿星團相互襯托，及24日的金星合月等。
台北市立天文科學教育館天象預報指出，今年寶瓶座流星雨極大期落在5月6日，預估每小時天頂流星數量達50顆，且在此之前後3天的每小時天頂流星數量都達30顆，當週每天凌晨至天亮前都很適合觀賞。
此外，天文館表示，5月3日至6日間，明亮的火星將經過鬼宿星團旁，並在5日最為接近，成為鬼宿星團這個朦朧星體的最佳指標，搭配雙筒望遠鏡觀察還能看見碎鑽般的群星閃爍。
天文館指出，到了24日將發生「金星合月」，屆時兩個亮度不相上下的星體將非常靠近彼此，相距不到3度，若透過望遠鏡還可以看見金星盈虧狀似弦月，與一旁月球彷彿大、小月亮般饒富興味。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言