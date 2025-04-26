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北市天文館盤點5月天象 寶瓶座流星雨連下7天

中央社／ 台北26日電
寶瓶座流星雨示意圖。圖╱台北市天文館提供
寶瓶座流星雨示意圖。圖╱台北市天文館提供

北市天文館今天表示，5月份夜空將有多場具特色的天象登場，包含從5月2日開始連續7天值觀賞期的寶瓶座流星雨，還有5日火星與鬼宿星團相互襯托，及24日的金星合月等。

台北市立天文科學教育館天象預報指出，今年寶瓶座流星雨極大期落在5月6日，預估每小時天頂流星數量達50顆，且在此之前後3天的每小時天頂流星數量都達30顆，當週每天凌晨至天亮前都很適合觀賞。

此外，天文館表示，5月3日至6日間，明亮的火星將經過鬼宿星團旁，並在5日最為接近，成為鬼宿星團這個朦朧星體的最佳指標，搭配雙筒望遠鏡觀察還能看見碎鑽般的群星閃爍。

天文館指出，到了24日將發生「金星合月」，屆時兩個亮度不相上下的星體將非常靠近彼此，相距不到3度，若透過望遠鏡還可以看見金星盈虧狀似弦月，與一旁月球彷彿大、小月亮般饒富興味。

北市 天文館 火星

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