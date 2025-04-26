台灣健保崩壞亂象登國際期刊 急診壅塞、小腦袋全揭露

國際頂級醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）今日刊出一篇文章，討論台灣健保體系處在崩壞邊緣，文章由中國附醫的李景行、許漱白投書，文章提及醫療場域的護病比高，以及過勞低薪問題，還有急診壅塞困境，甚至政府官員在社群平台嘲諷急診醫師等。文章引發醫界討論，更有人嘲諷是讓世界看見台灣。

文章投書者李景行（Jing-Xing Li）、許漱白（Shu-Bai Hsud）提到，今年年初我國因為流感、諾羅爆發，急診壅塞，有患者無法即時入住加護病房最後在143公里的轉院後死在敗血性休克，不久急診醫學會也發文呼籲政府改善。然而，政府官員卻社群平台上以嘲諷方式回應急診醫師，引發社會大眾不滿。

我衛福部次長林靜儀今年2月時在Threads上，回覆急診醫師面對醫療場域崩壞的求救貼文，「呵呵。所以你的小腦袋裡，政府按一個鈕事情就會完全改變了嗎？」，隨後面對民眾指責，更再度回覆「好吧，你大腦袋，棒棒。」

投書內容也指出，我國醫療體系脆弱在新冠疫情期間已經體現，Omicron高峰時期新冠住院患者死亡率高達近6成，跟日本僅為12.5％差距來自於重症量能不足、分級收治延遲。但現在卻沒有從疫情中吸取經驗，更面臨健保實施30年來最大離職潮。

文章表示，醫學中心急診護病比1:15，是世衛組織建議的3倍，每萬人的護理人員比例62人，更是遠低於英國、美國、日本，導致加班、過勞，但薪資卻是停滯，讓護理人員黎咖職場，更釀成病房關閉的骨牌效應。作者最後並呼籲醫療支出應被視為一項投資，而非單純的成本。

胸腔內科主治醫師蘇一峰今天在臉書發文表示，「林靜儀次長惡行被炎上世界第一的期刊，執政無能醫護無奈」，更有醫師嘆「讓全世界看見台灣，台灣健保有完美的財務制度，是不可能倒的，也不會有任何虧損，但別對醫療品質有過多期待，這是進行式，大家要習慣。」