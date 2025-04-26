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新北新增1麻疹病例 曾去三重運動中心、五股公民會館

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市新增1例麻疹確診病例。圖為打疫苗示意圖。聯合報系資料照
新北市新增1例麻疹確診病例。圖為打疫苗示意圖。聯合報系資料照

新北市新增1例麻疹確診病例，三重區27歲男，為先前確診個案於中部縣市活動之接觸者。4月22日開始出現喉嚨痛、紅疹，23日就醫通報後確診，目前症狀緩解。已掌握家戶接觸者4人，均無疑似症狀，職場接觸者持續匡列中，將監測至5月14日。

衛生局說明，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，籲請民眾留意，曾於4月18日至三重國民運動中心、TASTy西堤牛排台北羅斯福店，4月19日至R9 cafe 百花台（台北捷運中山站），4月21日至五股區公民會館活動之民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，儘速就醫並告知接觸史；另自主健康管理期間應避免出入公共場所，並儘量佩戴口罩，以降低病毒傳播風險。

衛生局呼籲，目前已有外縣市境外移入個案致國內麻疹群聚事件，籲請醫師提高警覺，於病人就醫時，應詳實詢問旅遊史及接觸史等TOCC相關資訊，若發現麻疹疑似個案，應立即通報，以利衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大。

新北市新增1例麻疹確診病例，三重區27歲男，為先前確診個案於中部縣市活動之接觸者。圖／新北市衛生局提供
新北市新增1例麻疹確診病例，三重區27歲男，為先前確診個案於中部縣市活動之接觸者。圖／新北市衛生局提供

確診 衛生局 麻疹

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