新冠肺炎就診人次攀升3成 陳秀熙示警：疫情未走遠

新冠疫情逐漸淡出民眾視野，但近期國內新冠肺炎門急診就診人次攀升，第15周即本月7至13日，因新冠肺炎就診病人，較前一周上升近30%，且新增21例重症、2例死亡。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙說，新冠疫情還未走遠，且重症死亡個案均未接種JN.1疫苗，建議脆弱族群仍要接種疫苗，避免染疫。

2025年第15周台灣新冠肺炎門急診就診人次達2272人，較前一周上升29.7%。

陳秀熙說，新冠疫情趨勢已從低點開始緩升，民眾必須提高警覺；若以年齡區分，5至9歲、30至39歲、65歲以上3組年齡區間，就診人次上升幅度均超過30%。目前國內新冠流行病毒株，仍以XEC變異株為主流，另包括KP.3.1.1及JN.1，顯示變異株持續更替，「隨疫情回升，應強化疫苗接種與高風險族群保護。」

陳秀熙表示，新增的21例新冠肺炎重症及2例死亡個案，均無接種JN.1疫苗，為預防前述變異株，建議民眾應接種JN.1疫苗，尤其具高齡、具慢性病史、免疫力低下等脆弱族群更須留意。JN.1疫苗與過去其他疫苗不同，可針對新冠特殊變異株提供保護力，且副作用相對較少。

國內流感疫情雖呈下降趨勢，但仍有本土及境外移入個案。2025年第15周國內流感陽性率達58.4%，檢出率最高的病毒前三名為流感病毒占20.5%、鼻病毒占17.4%、副流感病毒占14.4%。陳秀熙表示，全國流感嚴重併症發病例，隨天氣變暖雖略有下降，但必須留意境外移入趨勢。快到5月國內仍有流感疫情，原因包括新冠3年社區免疫力下降，以及疫苗接種率尚未達到群體免疫程度。

陳秀熙說，日本、韓國、越南等國家同樣遇到免疫債問題，造成呼吸道傳染病疫情創新高，近期百日咳、麻疹及流感疫情持續造成威脅，尤其日本因疫苗施打率低，族群免疫保護力低，導致近期台灣旅遊團旅日多人感染流感，呼籲國人出國前應施打疫苗。