高雄馬祖直飛航班6月6日啟航 每周飛一航班

連江縣政府攜手高雄市政府及華信航空共推「高雄—馬祖」直飛航線，將於6月6日啟航。此次直航是回應居民與旅遊業界期待、亦對駐守馬祖的國軍弟兄在補給、調動或休假方面提供了更靈活的交通選擇。

連江縣推動馬祖觀光與提升島嶼對外交通能量，積極向南部拓展觀光版圖的重要里程碑，結合馬祖自然景觀、文化體驗及福馬航線戰略位置，為馬祖帶來更便捷對外航網，亦為南台灣開啟一段更輕鬆便捷的島嶼之旅。

縣府指出，6月6日起每周五，華信航空高雄往返馬祖南竿飛一航班，班機考量旅客方便搭乘，AE7925班次11點15分由高雄小港機場起飛、12點55分抵達馬祖南竿機場；回程AE7926班次於下午1點40分由南竿起飛、3點20分抵達高雄。

縣府表示，被CNN列為「世界15大自然奇景」的馬祖藍眼淚，每年3月至9月最佳觀賞期都吸引許多遊客跳島「追淚」，馬祖藍眼淚大爆發的美景更是吸引來訪遊客人數不斷攀升，本次直飛航線啟動時間精挑細選，就是為了將最美的馬祖帶給南部的鄉親，帶領大家一同走入藍色星河的夢幻時刻。

此外，配合交通部觀光署「台灣觀光100亮點」，馬祖推出藍調時光系列活動，包含坤坵許願沙灘圓夢活動、坤坵許願沙灘圓夢活動及收服鷗霸踩點活動，遊程體驗豐富精彩，讓遊客在體驗馬祖山海療育的氛圍下也有趣味玩法，端午連假馬祖訂房率已逼近6成。

高雄市府則表示，小港直飛馬祖南竿，僅需約1小時50分鐘，大幅縮短交通時間，免除過往轉乘不便，提升南部旅客赴馬祖旅遊的意願與便利性，此航線也同時為馬祖居民提供洽公、就醫及旅遊新選擇，提升服役官兵返鄉的便利性。