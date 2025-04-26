蒜頭變這樣別再吃！農糧署警告「恐整顆長細菌」揭延長保存法
很多人都愛用大蒜來提味，不管是炒菜、燉湯或燒烤都少不了它。但有時候大蒜放久了會發芽、變黃，甚至出現小斑點，讓人不太敢吃。對此，農糧署特別提供一份「大蒜安心食用指南」，教大家如何簡單判斷大蒜還能不能吃。很多網友也驚訝「以前都不知道，都直接丟了」。
農糧署在臉書「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，如果大蒜出現「發芽」情況，就是中間長出綠色或黃色嫩芽，這雖然會讓蒜瓣變乾扁、營養稍微減少，但基本上還是可以吃的。而如果蒜瓣上看到小小的「褐斑」，那多半是因為乾燥或保存環境造成的，只要沒有發霉或黑點，就沒問題。
另一種常見的狀況是「黃化」，也就是整顆大蒜變成黃橘色、摸起來有點軟，這多半跟曬太久或放在太悶熱的地方有關。如果沒變壞、沒爛掉，也是可以吃的。不過如果大蒜變得糊糊的、爛爛的，甚至空心或有明顯破損，農糧署提醒這種可能已經腐敗，就要整顆丟掉，千萬別吃。
想要讓大蒜保存更久，農糧署建議可以把外皮保留好，放在乾燥、陰涼又通風的地方；如果已經剝皮，也可以切碎後冷凍起來保存。
此文一出，不少網友也驚訝留言，「為什麼從來都沒有人告訴我黃化是可以吃的，我都把它給扔了，為什麼從來都沒有人告訴我褐色斑紋是可以吃的，我都把它給挖掉」、「我們家都丟掉，下次可以留起來了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言