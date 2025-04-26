持續溼涼中南部好熱 入夜雨歇明迎好天氣 下周一又變天

今天受到東北季風影響，加上華南雲雨區東移，北台灣和東台灣屬於溼涼的天氣型態，中央氣象署預報員李名翔表示，特別是基隆北海岸和宜蘭地區，留意會有局部大雨發生。

明天隨著東北季風減弱，氣溫會回升，加上水氣減少，降雨會更加趨緩一些。不過，李名翔表示，很快在下周一受到下一波鋒面影響，加上東北季風增強，屆時天氣可能再度轉為不穩定，特別是中部以北和宜蘭地區，可能會有局部較大雨勢發生。

今天雷雨的機率相對比較低一些，李名翔表示，東北季風下來，整個溫度環境是低一些些的，要發生雷雨的機率比較低。不過，下周一鋒面通過，中部以北和宜蘭會有雷雨發生的可能。

李名翔表示，下周二隨著鋒面遠離之後，各地天氣再轉為多雲到晴為主，下周二至下周五主要是在東半部地區會有短暫陣雨發生，中午過後山區也會有零星短暫陣雨，特別是下周四和下周五，午後山區降雨也可能擴及到平地，留意後期的天氣變化。

目前天氣狀況，李名翔表示，今天受到華南雲雨區東移影響，台灣附近雲量偏多，中部以北、宜花雲量多一些些，南部地區和東南部地區偶爾透光，南部高溫可以來到30度左右，特別是南部近山區有可能溫度再更高一些。

北部地區雲量偏多加上有些降雨情況發生，李名翔表示，北部今天高溫23、24度，整體來說南北溫度和天氣差異都是比較大的，南來北往留意天氣變化。

李名翔表示，今天陸續從海峽上有回波往台灣陸地移動，台南以北偶爾有局部短暫陣雨。今天還有東北風影響，所以在迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區偶爾會有一些稍微持續的降雨發生。不過，主要回波強度落在小雨到中等的雨勢。

今明兩天降雨趨勢，李名翔表示，今天各地都有降雨情況發生，特別是中部以北和宜花，雨勢可能比較多一些，基隆北海岸和宜蘭留意局部大雨發生，南部降雨零星，沒有下雨的時候還是有機會見到陽光露臉。

李名翔表示，今晚整個西半部地區水氣減少，所以西半部慢慢轉為多雲天氣為主，基隆北海岸和東半部地區留意降雨情況發生，特別是宜花沿海地區有可能晚上雨勢會比白天稍微大一點。

明天整個水氣開始減少，李名翔表示，只有基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區有些局部短暫雨，西半部地區多雲到晴天氣為主，中午過後各個山區留意零星短暫降雨。

未來降雨趨勢，李名翔表示，下周一隨著鋒面通過，東北季風增強，各地轉成有短暫陣雨或雷雨的天氣型態，中部以北和宜蘭發生雷雨的機率比較高一些，有可能局部大雨發生。鋒面通過的時候，有可能伴隨一些中小尺度的對流系統，造成短延時強降雨，要特別留意。

李名翔表示，下周二隨著鋒面遠離，北邊的乾空氣開始下來，環境水氣減少，下周二、下周三西半部多雲到晴天氣為主，只有東半部地區偶爾有零星短暫陣雨，中午過後各個山區有可能零星短暫陣雨。

下周四、下周五天氣和下周二、下周三類似，主要是東半部地區有些局部短暫陣雨。李名翔表示，不過，這兩天東半部降雨區域會稍微擴大一些。中午過後除了山區短暫陣雨，西半部平地也可能有一些短暫陣雨發生。後期預報不確定性比較大一些，留意最新天氣預報。

溫度趨勢，李名翔表示，今天東北季風影響，北台灣因為還有下雨，整體高溫偏涼、22至23度左右，東半部高溫也只有24、25度，至於中南部26至28度，南部可能更高一些。

明天東北季風減弱，高溫明顯回升，李名翔表示，預計明天北部高溫回到28至30度左右，和今天相比溫度有明顯轉變，其他地區和今天類似，東半部地區會比今天回升一些。

李名翔表示，下周一隨著鋒面通過之後、下一波東北季風增強，下周二東北季風影響，北台灣下周一溫度又會稍微下降，下周二又會比下周一稍微下降一些，北台灣高溫會下降到25至26度左右，其他地區下周二高溫也是略降一點。

李名翔說，下周三隨著東北季風減弱，各地氣溫又會回升，下周四、下周五環境偏東風到東南風，西半部溫度可能偏溫暖的情況。