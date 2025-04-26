新北再爆麻疹本土病例 曾到北市足跡2地點曝光

新北市新增第2例麻疹本土確定病例，經衛生單位疫調，確診個案可傳染期間曾在北市活動。北市衛生局今公布足跡為西堤牛排台北羅斯福店、R9 Café（百花台），提醒曾經與確診者足跡重疊者，自主健康監測18天。

衛生局公布該本土麻疹確定病例在北市公共場所活動足跡，4月18日中午12點至下午1點在西堤牛排台北羅斯福店、4月19日晚間7點至9點在R9 Café（百花台），自主健康監測截止日分別為5月6日、7日。

衛生局提醒，麻疹會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而傳染，傳染力非常強，確診者出疹前4天至後4天皆具有傳染力。接觸者健康監測期間如無症狀可正常生活，建議佩戴口罩，盡量避免出入人多擁擠的公共場所。

衛生局說，如有紅疹、發燒或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等鼻炎與結膜炎等疑似症狀，請盡速聯繫居住地健康服務中心或衛生所、北市防疫專線02-2373782或1922，由衛生單位安排就醫，就醫時請主動告知醫師接觸史，以降低病毒傳播風險。