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北部溼涼、中南部暖熱 山區防陣雨「突襲」 下周一又有鋒面報到

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
東北季風增強和華南雲雨區東移的影響，北部和東半部地區上午飄起細雨，部分地區甚至會出現較大雨勢，基隆北海岸、宜蘭地區和大台北山區有局部大雨機會。本報資料照片
東北季風增強和華南雲雨區東移的影響，北部和東半部地區上午飄起細雨，部分地區甚至會出現較大雨勢，基隆北海岸、宜蘭地區和大台北山區有局部大雨機會。本報資料照片

東北季風增強和華南雲雨區東移的影響，北部和東半部地區上午飄起細雨，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，部分地區甚至會出現較大雨勢，基隆北海岸、宜蘭地區和大台北山區有局部大雨機會。

中南部天氣較為穩定，廖于霆表示，還是可能出現短暫陣雨。午後山區的降雨機率偏高，尤其山區比較容易被突如其來的陣雨「突襲」，要多留意天氣變化。雖然有雨，但整體雨勢不大。

氣溫方面，今天南北差異頗為明顯。廖于霆表示，北部受到東北風影響，最高溫僅約23至24度，加上溼氣，體感偏涼。中部地區氣溫27至28度之間，屬於溫暖型天氣；而南部則完全是夏天的節奏，氣溫上看30度。東部地區則介於中南部之間，氣溫落在25至27度左右。

明天天氣將會回穩。廖于霆表示，東北季風逐漸減弱，北部和東北部的降雨機率會明顯降低，陽光有機會露臉，氣溫也會跟著回升，北台灣高溫可望回到28、29度。

下一波鋒面下周一再度接近台灣。廖于霆表示，下周一新的鋒面報到，北部和東部的天氣會再次轉溼涼，可能出現短暫陣雨甚至雷陣雨，氣溫也會略微下降。中南部影響不大，仍以多雲到晴為主，午後山區提防雷陣雨。

展望下周二至下周六，廖于霆表示，天氣將呈現多變格局。北部天氣穩定；中南部雖然白天多雲到晴，但也不排除午後局部陣雨；東半部容易有短暫陣雨。北部24到27度之間，中南部則穩定在30度以上，距離夏天的腳步愈來愈近了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

東北季風 氣溫

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