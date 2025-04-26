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石門、三灣16.4度 吳德榮：今溼涼晚起降雨漸緩 下周一鋒面再變天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天中部以北及南部山區有局部陣雨，仍有局部較大雨勢，晚起降雨漸緩。本報資料照片
今天中部以北及南部山區有局部陣雨，仍有局部較大雨勢，晚起降雨漸緩。本報資料照片

今晨各地偏涼，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨平地最低溫為新北石門、苗栗三灣16.4度，基隆七堵也只有17.1度，各地區平地的最低氣溫約在16至20度。

鋒面影響，吳德榮表示，今天中部以北及南部山區有局部陣雨，仍有局部較大雨勢，晚起降雨漸緩；北台灣明顯偏涼，南部氣溫略降。北部16至24度、中部18至29度、南部20至33度、東部18至30度。

明天鋒面遠離，天氣好轉，氣溫升，吳德榮表示，仍有局部短暫陣雨的機率，主要在午後。下周一另一鋒面快速移入、再轉有局部陣雨或雷雨，有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率；氣溫降，北台灣轉涼。

下周二、下周三天氣好轉，吳德榮表示，氣溫回升，各地晴時多雲，白天偏熱；午後山區有局部短暫降雨的機率。下周四鋒面掠過東海南部，台灣附近水氣略增，局部降雨的機率提高、範圍也擴大。下周五各地恢復為晴時多雲，白天偏熱；午後山區仍有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，下周六起至5月5日水氣漸增、大氣不穩定度提高，偶有局部短暫陣雨的機率，午後更要注意局部性強對流的發展。模式末期的模擬，不確定性大，應持續注意其最新的調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 氣溫 鋒面

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