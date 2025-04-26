大雨特報！ 北台灣整天溼涼 晚上雨歇 明天氣溫回升

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天東北季風影響加上華南雲雨區東移，迎風面北部及東半部仍有短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。本報資料照片
今天東北季風影響加上華南雲雨區東移，迎風面北部及東半部仍有短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。本報資料照片

東北風影響及華南雲雨區東移，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

中央氣象署說，今天東北季風影響加上華南雲雨區東移，迎風面北部及東半部仍有短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。中南部地區清晨前也有局部短暫陣雨，白天平地降雨機率降低，剩山區仍有局部短暫陣雨。晚上開始西半部轉為多雲的天氣，剩東半部仍有局部降雨。

溫度方面，根據氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫為新北市五股、苗栗縣大河、新北市富貴角都只有16.4度。北部、東北部及東部整天偏涼，其他地區早晚也涼。清晨中部以北及東北部低溫約19至21度，其他地區22至24度。白天北部、東北部及東部高溫23至25度，其他地區約27至31度，南北溫差大，南來北往留意溫度變化。

明天東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫回升；東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，東北部及東部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後北部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

下周一鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

下周二東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；各地為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下周三東北季風減弱，各地清晨仍涼，白天氣溫回升；各地為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下周四、下周五東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周六至5月5日台灣附近為偏東至東南風的環境，各地大多為多雲到晴，東部及東南部地區有零星短暫雨，午後各地山區有局部短暫陣雨。

明天至下周一夜晚清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路注意安全。春季天氣變化快速，天氣不確定性大，注意氣象署最新天氣資訊。

東北季風

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