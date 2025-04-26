橘世代／【出國旅行平安攻略】搭醫療專機 不一定花大錢

「大家都認為這種事不會發生在我身上。」童綜合醫院航空醫療救援中心執行長盧立華感嘆，幾乎沒有人會想到自己可能會用到航空醫療救援。

三年前，盧立華的丈人到日本旅行，沒想到癲癇發作進加護病房，他立刻帶著一位護理師跟裝備飛去日本，將丈人帶回台就醫，幸好後來恢復良好。受訪隔天，盧立華要去沖繩接一位心肺功能不佳的病人，這位病人旅行時心臟不適，在當地緊急就醫，等待他們將病人帶回台後續治療。盧立華說，這種例子很常見，旅行多半是勞累的，加上年紀大還搭乘紅眼航班，就容易因睡眠不足發病。

醫療專機常被認為是處理嚴重疾病的交通方式，但實際情況並非如此。盧立華舉例，童綜合醫院有個病人是台中港區的大老闆，某次到中國大陸桂林打高爾夫球手骨折，致電聯繫童綜合醫院，希望搭醫療專機返國，當時與童綜合醫院合作的專機一時無法調度，在醫院評估病人傷勢並不嚴重的前提下，聯繫到當天飛桂林的民航機，醫療人員搭乘當天傍晚的航班前往桂林將病人帶回。

盧立華說明，醫院會依申請者受災及緊急程度決定救援方式，像上述骨折這種小問題，只要搭一般民航機，有需要的話，可以將數個座位改裝供擔架使用，費用也較便宜，只要幾萬元。如果病況嚴重，要以醫療專機或醫療包機運送，費用就會比較高，可能高達數百萬甚至近千萬。

常有申請者打電話直接詢問醫療包機費用，盧立華解釋，國際醫療轉送的費用受多種因素影響，包括運輸方式（醫療專機比民航機昂貴）、病人病情（病情決定了醫療設備需求，如必須配有生理監測系統、氧氣供應系統、心臟電擊器、葉克膜等，費用也會高）、隨行醫療人員數量和專業背景、轉送距離與目的地等，申請者須有詳細需求說明，才有助於做決策。

多數人在海外旅行時會保旅平險，盧立華建議，在海外發生意外時，可以先聯繫保險公司合作的國際緊急救援組織，使用旅平險的附加服務，保險可能給付部分費用，可減輕個人的經濟負擔。但盧立華也建議同時致電童綜合醫院進行諮詢，其反應速度快，專業醫療轉送方面的經驗和資源，能提供更客製化的服務。在緊急狀況同時聯繫這兩個單位，以獲得更全面的評估，找到最適合的處理方式。