橘世代／【出國旅行平安攻略】郵輪上中風 旅平險救命

藝人大Ｓ過年期間赴日旅遊，因流感併發肺炎猝逝，引發國人危險意識，思考出國旅行遇意外或疾病的因應之道。

台灣人愛出國旅遊，卻極少有人在規畫快樂行程時也思考到，自己可能在旅程中遇到意外或疾病，需要海外緊急醫療，甚至搭飛機回台就醫。郵輪達人孫珣恒在五十歲之前也是這樣的。

孫珣恒在五十歲那年，帶親友搭郵輪旅遊，航行至希臘時，向來身體健康、毫無病史的他突然中風，在甲板應聲倒地。太太鄭如杏在旁馬上呼救：「Help」，工作人員將孫珣恒送進醫務室。

船公司第一時間向鄭如杏確認孫珣恒是否有保險。有保險會協助送至較好的私人醫院，沒有保險則會送到公立醫院；在破產的希臘，公立醫院設備簡陋，連床單都要自備。有保旅平險的孫珣恒被扛上擔架，送往當地私人醫院。

國際救援組織派醫接回

鄭如杏同時趕緊聯絡在台的保險經紀人，幸好保險經紀人在台灣時間半夜一點多接起電話，他請鄭如杏手寫授權書並拍照給他，協助聯絡保險公司合作的國際緊急救援組織「國際ＳＯＳ」。後續孫珣恒在希臘就醫及檢查，都有賴「國際ＳＯＳ」的台灣醫生每日與希臘主治醫師通話，並向鄭如杏回報病情。

住院第三天，孫珣恒病情好轉，可以起身坐；十天後，希臘醫生評估他狀況穩定，允許搭機返台，但須有醫生陪同。最後國際ＳＯＳ安排台灣醫生飛往希臘，孫珣恒則以躺姿搭乘商務艙，在台灣醫生的陪同下返台繼續接受治療。

這十天驚魂記，總花費約一百萬元，其中旅平險理賠了七十五萬，健保支付八萬，剩餘部分由個人保險負擔。

撿回一條命的孫珣恒後來考取壽險證照，並熱心推廣旅平險的重要概念—務必購買足夠的旅平險，並了解保障內容。保險公司都會與國際緊急救援組織配合，在海外遇到問題，可以直接撥打保單上的緊急專線來啟動服務。

避險永遠比划算更重要

他強調，在規畫海外旅行時，「避險」永遠比「划算」更重要。孫珣恒舉例，在網路上投保旅平險較便宜，但在國外出事時，可能會缺乏保險經紀人的即時諮詢及協助。又例如，當初他們因透過旅行社購買機票，在發生緊急狀況需要更改航班時，都是旅行社協助處理。

帶長輩出遊先評估風險

鈺璽診所副院長、振興醫院精神科特約醫師蔡佳芬有許多看診多年的老病人，常常會有家屬來詢問，是否可以帶年邁生病但行動尚能自主的長輩出國旅行，蔡佳芬總是回答，沒問題的，只要備好常備藥品，至於旅遊點，原則是：「只要醫療專機可以飛回來的，就是好的旅遊點。」先去了解可能的風險，了解當最壞的狀況需要空中醫療轉送時，需要耗費的時間與付出的成本。

五十歲那年，孫珣恒（右）在希臘郵輪中風倒下，還好太太反應快，撿回一條命。圖為夫妻在當時的郵輪上合照。圖／孫珣恒提供