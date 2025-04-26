今年梅雨季 估雨量略偏少

五月即將進入梅雨季，首波梅雨鋒面何時抵達，備受關注。氣象粉專「天氣風險」表示，今年梅雨季預估雨量「正常至略偏少」，五月八日至十四日，北方略有偏濕的訊號，梅雨鋒面可能醞釀中，五月中旬是關鍵觀察期。

對此，交通部氣象署表示，受華南雲雨區及鋒面影響，未來二周，台灣附近水氣偏多，天氣變化快速，相關梅雨預報預計下周對外說明。

天氣風險公司在官網發文表示，根據最新資料顯示，今年梅雨季預估雨量正常至略偏少，原因在於太平洋高壓勢力偏強，西南季風進入南海的強度較弱，且鋒面建立位置偏北。

天氣風險公司說，雨量略偏少不代表不會下雨，而是梅雨鋒面影響次數減少、影響時間縮短，不過鋒面前緣仍可能發展旺盛對流；另外午後對流也開始要發展了，仍可能帶來強風、雷雨等天氣現象。

天氣風險表示，五月第一周（五月一日至七日）北方有鋒面系統活動，但因冷空氣強度弱，推動鋒面南下程度有限，因此天氣大致穩定、偏暖；第二周（五月八日至十四日）北方略有偏濕訊號，梅雨鋒面可能醞釀中；不過第三周（五月十五日至廿一日）偏乾訊號再現，顯示梅雨鋒面建立時間尚不明朗，五月中旬仍是關鍵觀察期。