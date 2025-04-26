回響／台灣鮮乳價格亞洲之冠 消基會籲價格合理化

本報日前報導，台紐經濟合作協定今年生效，紐西蘭進口液態乳零關稅來台，但無論是市售還是業務通路用的紐西蘭鮮乳，價格都未調降，引發關注。消基會昨表示，台灣鮮乳價格居高不下，呼籲農業部及經濟部介入調查，乳品企業應合理定價，降低消費者負擔。

消費者文教基金會指出，早在數年前，就曾指出台灣鮮乳價格過高的問題，當時透過國際訪價發現，國內生乳收購價每公升約為廿二至卅元，經過簡單消毒處理後，零售價竟飆升到八十至九十元，明顯不合理。

消基會指出，根據Numbeo網站去年調查，全球一○九個國家中，台灣鮮乳價格高居第二，每公升約二點七歐元（約新台幣一○一元），而紐西蘭鮮乳僅一點七一歐元（約新台幣六十三點九元），價差達一點六倍之多。今年的最新價格比較也顯示，台灣鮮乳價格居亞洲之冠，是歐美澳地區的二至三倍之多。

中華民國乳業協會指出，國內乳品價格居高不下的主因，是超商通路的「上架費」。國內生乳收購價雖約卅元，但消費者終端價格卻達九十至一百元，其中約四成的利潤都流入了通路業者的口袋，造成台灣鮮乳市場的競爭力始終無法提升。

消基會呼籲經濟部，應適時監管上架費用，降低消費者負擔；農業部也應加強對農民的支持，消費者則可善用「消費選票」，支持誠信的生產及通路業者，共同推動鮮乳價格的合理化改革。

對此，農業部表示，將持續觀測國內總體乳品市場變化，並積極輔導國內酪農產業，以協助酪農共同面對貿易自由化衝擊。

經濟部商業署表示，生乳收購每公升價格與實際售價的差異，與各品牌鮮乳廠商加工、包裝、運送等成本有關，會持續掌握價格變動的合理性，若有異常，會提報跨部會「物價聯合稽查小組」。