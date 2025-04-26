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社工分享自身經驗：特殊兒難帶 家長是加害也是受害者

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
意力不足過動症（ADHD）患者、苗栗縣身障服務中心社工督導林彥宇說，自己服務過許多過動症家庭，有些父母不知如何管教特殊孩童，反變成施虐者，既是被社會局責備的加害者，也是不知道怎麼愛孩子的受害者。記者林琮恩／攝影
意力不足過動症（ADHD）患者、苗栗縣身障服務中心社工督導林彥宇說，自己服務過許多過動症家庭，有些父母不知如何管教特殊孩童，反變成施虐者，既是被社會局責備的加害者，也是不知道怎麼愛孩子的受害者。記者林琮恩／攝影

幼時罹患注意力不足過動症（ＡＤＨＤ）的林彥宇，曾擔任兒少保護社工，目前在苗栗縣身障服務中心擔任社工督導。他體認過動症家屬照護辛勞，也遇到許多父母不知如何管教特殊孩童，反而變成施虐者，「這些家長雖是被社會局責備的加害者，也是不知如何愛孩子的受害者，需要更多社會資源協助。」

林彥宇曾擔任三年兒保社工，負責處理兒虐調查處遇，發現服務個案中，每十位就有六至七位，家長施虐與孩子有過動症、自閉症或亞斯伯格症候群等身心症狀有關。曾有一位媽媽帶著過動的孩子到公園遊玩，轉身拿東西，大約只有卅秒，孩子拿鵝卵石砸了其他孩子，這位媽媽只好不斷道歉。

「溫柔對待孩子需要能量。」林彥宇表示，特殊兒童和青少年的家長遇到教養上的困難，其他家長難以體會。他在國小三年級時確診過動症，父母為測試病情嚴重程度，要求他出門買醬油，從家門口至巷口超商數百公尺距離，他卻在社區中遊蕩二小時，才終於抵達。此時默默在身後關心與觀察的母親，早已流下滿臉淚水。

「對過動症孩子說話時，家長語氣應溫柔堅定。」臨床心理師金融表示，過動症孩子具高敏感人格特質，以指使、責備語氣說話，反讓孩童焦慮，更難聽從指令；若發現自身情緒已抓狂，應在顧及孩子安全的前提下離開現場，「控制好情緒，孩子才能從父母身上學習，發展穩定情緒狀態。」

台北市西區特教資源中心主任顏瑞隆說，過動症孩子優勢能力包括創造力、運動等，家長應以正面角度看待孩子發展，協助其找出發展方向。

父母 社工 過動症

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