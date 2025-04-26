橘世代／【出國旅行平安攻略】旅平險 比較保費更要看保額

有個世界，透過旅行才能到達。台灣人愛出國旅行，兩千三百萬人口之國，一年出國人次卻高達一千六百多萬人。出國旅行，怎麼玩才能安心又有保障？如何降低老病殘的旅行風險？

「保險就是『損害賠償』的概念，把保費花在你負擔不起的地方，不便險非必要，死殘、醫療才重要。」曾經在海外中風、回台取得壽險證照的孫珣恒強調，投保旅平險的基本精神是，把錢花在你承擔不起的風險上。海外旅行時，突發疾病或意外可能導致極高的醫療費用，足夠的旅平險可以確保意外發生時，家人有一筆錢撐過混亂時期。

投保旅平險，有哪些注意的事？

孫珣恒指出，不要只比較保費，更要細看條款，尤其留意保額是否足夠。在台灣，保險額度通常有上限，例如身故殘廢保額最高為兩千萬，醫療保額可能最高為兩百萬 。有些保險公司會針對特定國家（如歐美、日韓）提供突發疾病醫療加倍給付的條款 ，但並非所有保險公司都有這項條款，且加成的比率也不同。

其次，要了解保險公司合作的ＳＯＳ緊急救援服務有哪些？額度多少？

另外，年紀大（有些保險公司是六十五歲、有些是七十五歲）也會限縮保額，部分保險公司可能不承保突發疾病，這也是需要留意的點。

113年出國人次 製表／張瀞文