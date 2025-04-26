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橘世代／【出國旅行平安攻略】旅平險 比較保費更要看保額

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
旅平險的核心在於分擔無法承擔的風險，出國突遇意外或疾病時，高額醫療費可由保險支應，助家人度過危機。 圖為桃園機場示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
旅平險的核心在於分擔無法承擔的風險，出國突遇意外或疾病時，高額醫療費可由保險支應，助家人度過危機。 圖為桃園機場示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

有個世界，透過旅行才能到達。台灣人愛出國旅行，兩千三百萬人口之國，一年出國人次卻高達一千六百多萬人。出國旅行，怎麼玩才能安心又有保障？如何降低老病殘的旅行風險？

保險就是『損害賠償』的概念，把保費花在你負擔不起的地方，不便險非必要，死殘、醫療才重要。」曾經在海外中風、回台取得壽險證照的孫珣恒強調，投保旅平險的基本精神是，把錢花在你承擔不起的風險上。海外旅行時，突發疾病或意外可能導致極高的醫療費用，足夠的旅平險可以確保意外發生時，家人有一筆錢撐過混亂時期。

投保旅平險，有哪些注意的事？

孫珣恒指出，不要只比較保費，更要細看條款，尤其留意保額是否足夠。在台灣，保險額度通常有上限，例如身故殘廢保額最高為兩千萬，醫療保額可能最高為兩百萬 。有些保險公司會針對特定國家（如歐美、日韓）提供突發疾病醫療加倍給付的條款 ，但並非所有保險公司都有這項條款，且加成的比率也不同。

其次，要了解保險公司合作的ＳＯＳ緊急救援服務有哪些？額度多少？

另外，年紀大（有些保險公司是六十五歲、有些是七十五歲）也會限縮保額，部分保險公司可能不承保突發疾病，這也是需要留意的點。

113年出國人次 製表／張瀞文
113年出國人次 製表／張瀞文

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掌握海外旅平險細節

出國玩中風費用100萬僅負擔17萬 老弱病保旅平險4關鍵

出國旅行是我們與家人創造美好回憶的方式，但可能因為對異地的陌生、旅途導致的身體勞累，而發生意外、疾病，產生諸多風險。如何規畫出最適合自己與家人的保險方案，降低旅行時的風險，達人建議四個檢核點，讓你可以安心出遊。

保費 保險 額度

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