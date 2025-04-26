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頻繁看手機、禁用就暴怒… 家長須適時規範 注意孩子異狀

聯合報／ 記者董俞佳葉冠妤／台北報導
專家建議，給孩子手機應訂明確規範，並留意其使用狀況，若出現異常不可忽視。 （示意圖） 美聯社
專家建議，給孩子手機應訂明確規範，並留意其使用狀況，若出現異常不可忽視。 （示意圖） 美聯社

數位工具已是生活不可或缺，３Ｃ教養也成為家長的親職難題。基隆市教育關懷協會前理事長高鈺淳建議，給孩子手機時，要有明確規範，當孩子因使用手機出現異狀時，不該視而不見；親職專家陳傑華表示，家長應避免孩子躲進房間用手機，盡量在公共空間使用。

諮商心理師王雅涵建議，與其直接禁止孩子用社群媒體，導致孩子偷偷使用，不如與孩子討論使用規則。

王雅涵說，要讓孩子明白手機只是工具，不是玩具，當需要查找資料，還是以電腦為主。再者，要跟孩子提醒保護數位足跡的重要性，將社群帳號設定為非公開帳號，重視隱私跟安全，只加認識的人為社群好友，家長也要定期跟孩子一起檢視追蹤、被追蹤者名單。

高鈺淳表示，家長平時可透過聊天，觀察孩子使用手機時的反應與情緒，當孩子頻繁緊張地查看訊息，可能是遇到困難或需要協助的跡象。家長身教也很重要，若自身過度沉迷於手機或短影音平台，很難有效規範孩子。

陳傑華表示，孩子若出現以下狀況，家長必須適時介入，例如要求關掉或收起３Ｃ時，出現暴怒、哭鬧、攻擊行為；使用時間愈來愈長，無法自主停下來、影響生活作息；因手機影響用餐或排斥戶外活動，不願與家人互動，只想看螢幕，或者隱瞞使用時間；在未允許下偷用，甚至觀看接觸不當的內容等。

陳傑華表示，與孩子訂立明確規則，例如「平日使用不超過一小時，完成功課才能使用」；善用數位工具，如Google Family Link或ｉＯＳ家長監控功能，當孩子不能用３Ｃ而生氣，不急著責備，而是幫助說出情緒。

使用手機 情緒 社群媒體

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