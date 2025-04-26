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半數兒少 玩社群不懂數位足跡

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
家扶基金會昨公布「兒少數位足跡調查」，顯示逾八成兒少活躍於社群媒體，卻有半數不知隱私設定位置，呼籲家長提醒孩子重視數位足跡安全。 示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
家扶基金會昨公布「兒少數位足跡調查」，顯示逾八成兒少活躍於社群媒體，卻有半數不知隱私設定位置，呼籲家長提醒孩子重視數位足跡安全。 示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

兒少使用網路已是日常，但對數位足跡曝光的輕忽，導致被盜用身分、肉搜、騷擾、詐騙，甚至性私密影像外流等層出不窮。家扶基金會昨發布「兒少數位足跡調查」報告，超過八成兒少在社群媒體上活動，卻有五成不知社群媒體隱私設定位置，呼籲家長應提醒孩子重視數位足跡。

教育部調查，兒少在國小前即接觸網路者超過兩成，在國小四至六年級的比率更超過三成。據警政署統計，網路犯罪近五年成長逾三倍；最新統計，二○二三年一到五月，網路犯罪兒童及少年被害人數較上一年同期增加百分之卅三點二。

家扶基金會在去年十二月廿六日至今年一月卅一日，針對九至十八歲兒少問卷調查，回收有效份數八六三○份，信心水準百分之九十五、誤差值為正負一點○六個百分點。

家扶基金會社工處主任蔡雯璟指出，高達百分之八十三點六三的兒少在社群媒體上活動，國高中生更超過九成五；在社群媒體上發文、轉發者，分享內容以照片或影片為主，占百分之六十二點九一。

值得注意的是，百分之四十九點一的兒少，認為可在社群媒體公開個人資訊，其中又有百分之六十五點六八，認為可公開生日，其次為自己的照片者，有百分之五十六點五四；百分之四十五點二五認為可公開姓名。

蔡雯璟說，照片、姓名都是可直接辨識的個資，一旦過度曝光，動向被掌握，將招致人身安全的風險。數位足跡本來就難避免，且資料已分享出去，遭截圖、備份、傳散後更難除盡，卻有近一成五兒少認為在社群媒體上的內容「經刪除後不保留」，百分之四十九點六八「不清楚」刪除後會被保留多久。

此外，更有百分之四十八點三五的兒少從未聽過數位足跡，百分之五十點一六不知道社群媒體、網路平台隱私設定位置，也有百分之四十三點五二的家長未過問兒少社群使用狀況，百分之卅八點四九表示家長沒有聊過有關網路安全話題。

家扶基金會台北青角督導鮑智傳分享，曾有兒少「小美（化名）」和陌生網友互動，網友探問就讀學校、居住地、平時活動地點等，小美不設防地告知且漸進相約見面，後續卻被騷擾。國中女孩「小丹（化名）」則是在ＩＧ限時動態上分享日常，卻被同學惡意截圖，並添加嘲諷侮辱文字後轉發並標註，她收到陌生騷擾私訊感到不安與惶恐。

家扶基金會執行長周大堯表示，數位足跡引發的身分遭盜用、敏感資料曝光、肉搜、聲譽受損或遭目標式廣告轟炸等事件層出不窮，過往家長、學校、社區都忽略保護數位足跡，呼籲大家關注，分享前三思、隱私要設定、交友定留意，親子多交流。

6歲前接觸網路 比率攀升 製表／葉冠妤
6歲前接觸網路 比率攀升 製表／葉冠妤

家扶基金會 社群媒體 網路 詐騙 足跡

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