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健康你我他／腦部動刀太焦慮 術後痛哭數小時

聯合報／ 文／許瑞庭（北市內湖）
手術十多年後癲癇症的狀況又再次出現，但比起手術前還是穩定很多，也早已不再是急診室裡的背包客。圖／許瑞庭提供
手術十多年後癲癇症的狀況又再次出現，但比起手術前還是穩定很多，也早已不再是急診室裡的背包客。圖／許瑞庭提供

吃藥始終無法有效根除癲癇頑疾，大約20年前，身為女兒的我對父母苦苦哀求，就讓我「快刀斬亂麻」，兩老不得不點頭。於是我動了風險極高的腦部手術，所幸術後我還活著，為了讓我好好靜養，雙親將我從台北載到花蓮玉里後山的家，在那裡我吸取好幾天的芬多精。

或許是過於焦慮，擔心這一刀下去會不會出現後遺症？未來都不會發作嗎？日後我可以獨立嗎？一連串的問號讓修復中的大腦頓時出現「千千結」，最後承受不住排山倒海來的壓力，我突然聲嘶力竭的大哭，無論父母如何安撫，我都無法駕馭激動的情緒。

當下父母看情況不對，擔心我有什麼三長兩短，馬上叫專業的巴士，將我從玉里載回台北，沿途四個多小時的痛哭始終沒停過，從哭天喊地到痛哭失聲。

到了幫我動手術的林口長庚掛急診，急診醫護人員看了我的狀況，馬上調病歷，打下不知內容物為何的藥劑，我的大腦終於肯聽話了，我的EQ總算進步了，當醫師來看診，研判我有焦慮傾向，建議我去身心科做諮詢，亦定期回腦神經內科觀察。就這樣熬過了許多風雨。

不諱言，自己手術十多年後癲癇症的狀況又再次出現，但比起手術前還是穩定很多，也早已不再是急診室裡的背包客。

手術 父母

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