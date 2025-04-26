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愛肝達人站／醫師：「你爸爸差不多了！」

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

診間內，醫師對著家屬說：「你爸爸差不多了！」

小孩聽了，臉色大變，急忙問：「醫師，我爸爸怎麼了？為什麼你說我爸爸差不多了？可是明明他看起來就好好的！」

醫師慢條斯理地回答：「我說你爸爸白內障差不多成熟了，可以考慮手術了！」

原來如此，家屬嚇了一跳！

白內障手術是要看時機，太早太晚都不理想，因此往往需要多次看診追蹤，但有時醫師說話太簡短，可能就會讓病人及家屬心驚膽跳。

話說回來，什麼時候醫師會對家屬私下說：「你的○○差不多了」呢？

通常是在病人垂危之時，也就是藥石罔效、病情惡化、回天乏術之時。

例如長了癌症太晚發現，即使醫療再進步，也難以挽救生命。或是一場嚴重車禍，送來時已經無心跳，腦部重創、內臟大出血，生命跡象全無。

又如細菌跑到血液內引起敗血症，藥物治療無效，血壓降低，休克，尿尿也出不來；或者肝硬化厲害，陷入肝昏迷，或猛爆性肝炎病人發生肝衰竭，小便出不來，意識不清，黃疸厲害，血壓降低…這些都是醫師口中「差不多了」的時刻。

醫師的角色是與死神拔河。但當繩索由他手中慢慢滑落，無論再怎麼努力，都拉不回來時，醫師只低聲難過的對家屬說：「你的○○差不多了…」

這句話，是一種心碎的提醒。它不是冷冰冰的診斷，而是一種戰敗的宣告。對病人及家人而言，是一段生命旅程的終章告知。對醫師而言，則是一次盡力卻失敗的奮戰。

「孤臣無力可回天！」這是醫療人員那一刻的心境，也是醫師一輩子都常會面對的情節。也因此醫師常自責而有古人「我不殺伯仁，伯仁因我而死」之嘆！

總之，人是血肉之軀，肉身打造的，雖然生命總有使用期，有其極限，但如果平時多吸收了解醫學常識，養成定期體檢的習慣，以上的悲劇就不太容易發生。

政府規定，車子開滿10萬公里每年須「體檢」一次，以保障行車及道路安全。用人體與車子來比擬，大概人滿40歲就是進入中古車年份，需要養成定期體檢的習慣，如此一來，才不會讓醫師常有「你的○○差不多了」之嘆！

●欲知正確肝病新知，請追蹤「肝病防治學術基金會」及「好心肝．好健康」Facebook粉絲專頁。肝基會出版會刊及肝病治療手冊，歡迎來電索閱。若有肝病醫療問題請洽免費諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢相關資訊。

爸爸 醫師

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