院長講堂／神經外科權威 李文源把病人需求擺第一

苗栗縣為恭紀念醫院院長李文源是神經外科權威，從醫30多年來，他認為，「醫師不僅是一份職業，更是一份承諾，要以專業和愛心來守護每一個生命。」

祖母罹癌 觸發習醫救人念頭

李文源。記者胡蓬生／攝影

李文源不但在醫學領域展現所長，還是一名體育健將，多年來長髮披肩的酷炫造型，在醫界少見。他在讀台中一中時就開始蓄長髮，當年國、高中生都是「三分頭」，但一中學風較開放，因此他蓄長髮的代價是周日必須到校勞動服務。已故副總統謝東閔曾到校頒獎，校方因他的長髮造型原本不想讓他上台領獎，然而全校獲得體育獎僅他一人，最後還是讓他上台。

因為祖母罹患乳癌，能感受病患和家屬的痛苦，因此觸發李文源習醫救人的念頭。李文源說，選擇當神經外科醫師，是希望能夠挽救更多生命，「神經外科手術能及時挽救生命，也能直接改變患者的生命品質」，例如腦出血患者的手術過程需要高度精確與迅速的判斷，看到患者術後能重新恢復正常生活，甚至走出病痛陰霾，這種成就感深深打動他。

每天健走 為手術培養好體力

由於手術需要充足的精力，李文源長期培養肌力和肌耐力，十多年來保持每天健走至少半小時的習慣。「這對健康的幫助非常大。」他強調，每天快走可促進血液循環與新陳代謝，改善心肺功能、消化系統功能，增強免疫力，並有助於減輕壓力和焦慮感，對維持體重也很有幫助。

李文源非常重視睡眠，「良好睡眠」是養生的根本之道，對神外醫師來說至關重要，能幫助身體修復和重建，增強免疫系統，有助情緒穩定。

身為體育健將的他，高中時是桌球隊長，帶領全隊屢獲佳績；也曾代表台中榮總參加全國醫師盃網球錦標賽獲冠軍；2023年參加苗栗縣醫師公會網球比賽獲亞軍，這些運動經歷讓他深刻體會運動對身心健康的助益。

特色醫療 打造醫學中心水準

為恭是苗北區重要的醫療機構，為全面提升醫療技術及服務品質，2年多前引進醫學中心資源，與中國醫藥大學附設醫院建立合作聯盟，強化醫院人才、技術、教學、研究、醫療資訊科技及經營管理等面向。

今年一月為恭成為苗栗縣第一家通過重度急救責任醫院認證的區域教學醫院，未來將秉持「專業、真誠、信賴」的核心理念，致力提供醫學中心水準的特色醫療服務，期盼打造以病人為中心的友善醫院，且擴大招募在地人才儲備服務量能，打造特色專科如心臟、腎臟內科、大腸直腸外科、整形外科、血液腫瘤科、中西醫整合照護等。

李文源表示，為恭在智慧醫療已有深厚基礎，研發Mobile Patient Chart-MPC系統獲「國家醫療品質獎」肯定，進一步強化偏鄉5G遠距醫療照護；在完善全面醫療方面，提供全方位身心靈服務，提升病人就醫權益、解決居民急重症醫療服務需求與健康促進發展，「滿足病人的需要」永遠是為恭首要任務。

李文源（中）熱愛運動，是體育健將。圖／李文源提供