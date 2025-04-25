桃園中壢長慎醫院只外洩8萬筆病例？ 駭客打臉：手中總共掌握88萬筆資料

桃園中壢長慎醫院遭駭客入侵，先前傳出僅8萬多筆病歷資料外洩；不過，駭客NightSpire今（25）日在暗網中PO出手中所掌握的資訊，駭客表示，「我們都不知道8萬這個數字是從哪裡來的，因為我們手上所掌握的醫療紀錄總共是88萬343筆。」駭客表示，如果台灣時間4月28日晚間8點前不付贖金的話，就會開賣手中所掌握的個資資料。

駭客今日在暗網上面指出，他們看到台灣政府承諾，將會保護人民的隱私，因此，駭客只會等到4月28日晚間8點。

駭客還表示，自己手中握有的醫療紀錄總共是88萬343筆，而這88萬筆資料中，包含了病人的名字、性別、生日、血型、身分證字號，此外，還握有病人病症資訊，甚至有百萬筆實驗室、X光、CT（電腦斷層掃描）、MRI（核磁共振）資訊。駭客還同時釋出手中部分檔案，這些檔案之中，也驚見醫事人員資訊、各里長資訊。

竣盟科技創辦人鄭加海指出，NightSpire勒索軟體結合雙重勒索與橫向滲透技術，專門針對企業內部系統與雲端環境進行全面滲透，並以資料外洩威脅加重勒索力道。