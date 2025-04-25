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高雄馬祖直飛 連江縣府：回應居民與旅遊業期待

中央社／ 連江縣25日電

高雄至馬祖南竿直飛航線將於6月6日首航，連江縣府今天表示，此航線是回應在地居民與旅遊業界期待，並提供駐守馬祖官兵提供更靈活的交通選擇。

連江縣政府交通旅遊局今天晚間發布新聞稿指出，為推動觀光與提升島嶼對外交流能量，連江縣政府攜手高雄市政府及華信航空，共同推動「高雄—馬祖」直飛航線，將於6月6日首航。

交旅局表示，此次直航是連江縣政府回應在地居民與旅遊業界期待、亦對駐守馬祖的國軍官兵在補給、調動或休假等，提供更靈活的交通選擇。更是縣府積極向南部地區擴展觀光版圖的重要里程碑，為馬祖帶來更便捷的對外航網。

交旅局強調，高雄馬祖直飛啟航，象徵高雄市與連江縣未來能在觀光、產業、文化等多面向交流的全新起點，縣府將持續與高市府、執飛的華信航空公司攜手，打造更緊密的雙城旅遊圈，讓更多民眾見識馬祖的美，感受高雄的熱情。

高雄市政府透過新聞稿指出，直航後，高雄至馬祖單程僅需約1小時50分鐘，大幅縮短時間更免除轉乘不便，方便南部旅客赴馬祖旅遊，同時提供馬祖民眾洽公、就醫與旅遊的新選擇，與服役官兵返鄉便利性。透過航網串聯，將促進兩地於觀光、經貿與人流上的交流合作。

連江縣、高雄市將於29日上午在高雄市舉辦高雄馬祖航線啟航記者會，屆時連江縣長王忠銘、高雄市長陳其邁將出席，與航空公司、地方民代、觀光業者等，共同見證此一歷史時刻。

航線 馬祖

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