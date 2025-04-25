馬來西亞藝術家個展 錄像探討原住民觀點

馬來西亞藝術家伊琴．基．查爾斯過往作品多散見於影展中，首檔個展今天起在台北當代藝術館登場，她帶來2件錄像作品，展現身處快速現代化社會的原住民觀點。

「我們之中—伊琴．基．查爾斯」個展今天開展，伊琴（Ekin Kee Charles）曾獲「LOOP錄像藝術製作獎」，此展為創作成果，並由台北當代館、北京中間美術館、吉隆坡伊力哈木美術館、日內瓦當代藝術中心和哥本哈根AHC藝術中心等機構共同支持展出。

伊琴是馬來西亞沙巴的原住民，從小生長在一個封閉、由家庭成員組成的社群中，她的作品圍繞著家鄉社群居民和生活方式，她也經常邀請他們擔任演員和幕後工作人員，參與其創作計畫。同時，她也藉由在沙巴及馬來西亞各地區舉辦的原住民社區工作坊，分享她對電影的熱情。

伊琴透過台北當代藝術館表示，她的多數作品圍繞著養育她的社群，而她所見證的一切也反映出她身為藝術家如何自我表述，「這段歷程並不容易，我在自我質疑的同時，也會質疑周遭的人。在這之中，我經歷多重複雜的情感，藉由創作這些影片，我能表達自己的想法，這是我接收和留存這些情感的方式。」

在此次個展中，伊琴展出「蛾」與「在山脊相見：6.0753° N,116.5588°E」錄像作品，「蛾」講述一名少女準備參加文化選美比賽的過程，而比賽起源來自傳說人物「胡米諾敦」（Huminodun），她有著美麗高尚的靈魂及堅持自我信念的勇氣，因為對族人的愛而犧牲自己。

「在山脊相見：6.0753°N,116.5588°E」透過伊琴家族所舉行的「蒙古卡斯」（Mongukas）儀式，呈現信仰與傳統習俗的變遷。該祭儀以水牛獻祭來悼念祖先，伊琴發現部分儀式已隨著時代演進悄然改變，但當她察覺自己對家族儀式的了解有限，甚至逐漸遺忘祖先的精神時，內心的矛盾與質疑也隨之浮現。

「我們之中—伊琴．基．查爾斯」個展今天起於台北當代藝術館展出至6月15日。