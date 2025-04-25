勞動節部分代檢廠暫停檢驗 車主別忘提前安排
交通部公路局今天提醒，部分汽車代檢廠在勞動節時可能因員工休假暫停檢驗，提醒車主可提前洽詢代檢廠營業情形，以安排車輛檢驗。
全國勞工依勞動基準法第37條規定，在5月1日應放假1日。公路局今天發布新聞稿表示，代檢廠員工適用勞動基準法，為維護勞工權益，部分代檢廠因員工休假停檢，公路局予以尊重。
公路局指出，勞動節當日全台各地區檢驗量能稍有減少的情形，建議車主先行檢視行車執照上指定檢驗日期，可於指定檢驗日期前後1個月內提早完成定期檢驗，或向就近代檢廠預約驗車，以避免假期前或當日大排長龍情況。
公路局提醒，當日仍有代檢廠加班執行車輛定檢服務，可電話洽詢代檢廠或相關公告得知營業資訊。
另外，公路局表示，如果車輛最後檢驗日期限為5月1日，因勞動節致無法順利完成驗車的民眾，可洽車輛轄管公路監理機關予以協助。
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