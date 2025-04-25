快訊

大立光傳內線交易 經理也被約談！案情與認購先進光私募有關

若承認俄吞併克里米亞 世界面臨哪些風險？「危險先例」恐影響台灣

勞動節部分代檢廠暫停檢驗 車主別忘提前安排

中央社／ 台北25日電

交通部公路局今天提醒，部分汽車代檢廠在勞動節時可能因員工休假暫停檢驗，提醒車主可提前洽詢代檢廠營業情形，以安排車輛檢驗。

全國勞工依勞動基準法第37條規定，在5月1日應放假1日。公路局今天發布新聞稿表示，代檢廠員工適用勞動基準法，為維護勞工權益，部分代檢廠因員工休假停檢，公路局予以尊重。

公路局指出，勞動節當日全台各地區檢驗量能稍有減少的情形，建議車主先行檢視行車執照上指定檢驗日期，可於指定檢驗日期前後1個月內提早完成定期檢驗，或向就近代檢廠預約驗車，以避免假期前或當日大排長龍情況。

公路局提醒，當日仍有代檢廠加班執行車輛定檢服務，可電話洽詢代檢廠或相關公告得知營業資訊。

另外，公路局表示，如果車輛最後檢驗日期限為5月1日，因勞動節致無法順利完成驗車的民眾，可洽車輛轄管公路監理機關予以協助。

勞動節 車主 關公

延伸閱讀

考照制度精進未獲受邀 民團要求蘇花改開放機車行駛

51勞動節5大速食優惠！ 麥當勞、三商炸雞「買一送一」 肯德基、美墨炸雞「期間限定優惠」

FRIDAYS豬肋排「買1送1」！5月1日限期爽吃、外帶也行

阿里山公路景觀地標「銀河虹橋」 芙谷峩橋塗裝改善交管

相關新聞

桃園中壢長慎醫院只外洩8萬筆病例？ 駭客打臉：手中總共掌握88萬筆資料

桃園中壢長慎醫院遭駭客入侵，先前傳出僅8萬多筆病歷資料外洩；不過，駭客NightSpire今（25）日在暗網中PO出手中...

業者推日本遊程第二人折一萬 ATTA台中國際旅展今登場

2025 ATTA台中國際旅展今起至28日在烏日國際展覽館登場，集結逾百家飯店、旅遊業者、縣市政府及風管處參展，共有8大...

家扶調查：5成兒少不知社群隱私設定 近4成家長未跟孩子談網路安全

兒少使用網路、社群媒體已是日常，但對數位足跡曝光的輕忽，導致被盜用身份、被搜擾，甚至性私密影像外流等事件層出不窮，根據警...

醫界大佬稱AI診斷能改善急診壅塞 急診醫以3件事反駁：它無法抬病人上床

「在急診這個戰場上，塞住的從來不是診斷速度，而是人、是制度、是整個醫療環境的卡關」，超級白急診醫師在社群平台如此訴說。他指出，有次在一場合聽到已不在線的醫界大佬稱，急診不是因為缺醫護人力才壅塞，而是因為診斷速度不夠快，AI診斷會是解方；對此，超級白急診醫師提出反駁。

單車環島領隊遭控體罰 業者還原真相：絕不可能虐待小孩

時代力量新竹市議會黨團接獲家長投訴，某單車主題的環島營隊領隊Amy涉及不當對待，包括掌摑、責備落後同學、要求在滾燙柏油路...

考照制度精進未獲受邀 民團要求蘇花改開放機車行駛

公路局今邀請民團開會針對考照制度精進交流，不過民間團體台灣機車路權促進會卻未獲受邀，該團體今赴公路局表達不滿，並提出5大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。