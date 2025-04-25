業者推日本遊程第二人折一萬 ATTA台中國際旅展今登場

2025 ATTA台中國際旅展今起至28日在烏日國際展覽館登場，集結逾百家飯店、旅遊業者、縣市政府及風管處參展，共有8大主題展區，涵蓋旅行社、美食餐券、溫泉飯店、親子遊樂園及國際觀光單位等，首日即吸引人潮搶好康。

ATTA台中國際旅展是上半年最大規模國際旅展，吸引不少規畫暑假出遊民眾進場，包括可樂旅遊、五福旅遊及燦旅遊等櫃位都擠滿人潮。旅遊業者看好台中機場新航線利多，主打神戶、高松、富國島、沖繩和澳門等航點。

旅遊業者表示，近日股市受到關稅衝擊，民生消費大多轉為保守，不少企業行號員工旅遊不是取消就是縮水，旅遊業也掃到關稅之亂的颱風尾，為刺激消費各家無不推出「大優惠」搶客。

五福旅遊表示，不少消費者出遊觀念改變，考量預算、要看更多、更遠或是沒看過的遊程，自由行比例增高，旅行社角色提供更深度、差異化遊程。目前國人熱門景點仍多為日、韓和越南等國家，越南部分除峴港、富國島等，也獨家推出芽莊包機，詢問度高，此次優惠包括出日本遊程第2人折1萬、榮耀號郵輪每房折1.1萬元等，減輕不少負擔。

可樂旅遊說明，看好台中機場新航線利多，主打神戶、高松、富國島、沖繩和澳門等航點。不過也坦言，現在旅遊量能恢復接近疫情前，因為近日關稅等議題，恐衝擊民生消費，影響民眾出國旅遊意願轉為保守，旅展推出多項優惠刺激消費。