防虐兒托嬰中心「借殼上市」 衛福部研議助辨識

高雄1家托嬰中心改名重開涉虐嬰，至少8人受害。衛福部社家署今天表示，若確實有「借殼上市」情況，將再與地方政府研議，如何在行政技術上協助辨識，避免悲劇重演。

高市議員揭露貝寉佳托嬰中心涉虐嬰，2名托育人員涉呼巴掌、強灌牛奶等情事，至少8人受害。其中1名施暴者楊姓女子是累犯，並冒用他人身分。高市社會局將祭出新台幣48萬元罰鍰。

針對外界質疑惡質托嬰中心原址重新開張卻無法可管，高雄市政府社會局副局長葉玉如指出，目前中央正在討論托育專法，高雄也會以此案例與中央討論，希望能透過更完善的法規保障兒少安全。

衛生福利部社會及家庭署代理署長周道君接受媒體電訪說明，不管是否「借殼重生」，只要開相關托育機構就要遵守法令規定，違法就是會進行嚴懲；針對此托嬰中心，高雄已經終止此托嬰中心準公共化契約。

至於此案是否確實有借殼上市狀況，周道君說，細節仍要進一步查核。如果真有此狀況，實質上就要釐清作業程序，因為從申請資料外觀上看來，「看起來就像是新的申請案」。

「當然不希望再看到這樣案件。」周道君指出，很樂意與地方政府討論，未來行政上能如何予以協助，以助辨識出是原本的團隊或負責人，防類似狀況再次發生。