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家扶調查：5成兒少不知社群隱私設定 近4成家長未跟孩子談網路安全

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
亞太影后張榕容今年首次擔任428兒保日愛心大使。記者葉冠妤/攝影
亞太影后張榕容今年首次擔任428兒保日愛心大使。記者葉冠妤/攝影

兒少使用網路社群媒體已是日常，但對數位足跡曝光的輕忽，導致被盜用身份、被搜擾，甚至性私密影像外流等事件層出不窮，根據警政署統計，2023年1到5月網路犯罪的兒少被害人數，較上一年同期增加33.2％。家扶基金會今發布「兒少數位足跡調查」報告指出，超過8成兒少會在社群媒體上活動，卻有5成不知社群媒體隱私設定位置，也有近4成兒少說，家長從未跟自己討論過網路安全話題。

據教育部調查，兒少在國小以前即接觸網路者超過兩成，而這情況在四至六年級國小生比例更超過3成。而據警政署統計，網路犯罪發生數近五年成長330%；最新數據在2023年1到5月，網路犯罪兒童及少年被害人數較上一年同期增加33.2%。

家扶基金會社工處主任蔡雯璟指出，調查顯示有高達83.63%的兒少會在社群媒體上活動；而在社群媒體上會PO文、轉發者，分享內容以照片或影片為主，占62.91％。

值得注意的是，49.1％的兒少認為可以在社群媒體公開個人資訊，認為可公開資訊的兒少裡面，65.68％認為可公開生日，其次為自己的照片56.54％，45.25％認為可公開姓名。蔡雯璟說，照片、姓名都是可直接辨識的個資，一旦過度曝光，孩子動向被掌握，將招致人身安全的風險。

她進一步指，14.26%的兒少認為在社群媒體上的內容「經刪除後不保留」、49.68%「不清楚」刪除後會被保留多久。更有48.35％的兒少從未聽過數位足跡，或50.16%不知道社群媒體、網路平台隱私設定位置，也有43.52％的家長未過問兒少社群使用狀況，38.49％兒少表示家長沒有聊過有關網路安全話題。

家扶基金會台北青角督導鮑智傳分享，曾有兒少小美和陌生網友互動，網友探問就讀學校、居住地、平時活動地點等，小美不設防地告知且漸進相約見面，後續卻被騷擾。國中女孩小丹則是在IG限時動態上分享日常，卻被同學惡意截圖，並添加嘲諷侮辱文字後轉發並標註，小丹收到陌生騷擾私訊感到不安與惶恐。

諮商心理師王雅涵建議，與其直接禁止孩子用社群媒體，不如與孩子討論使用規則。她指出，要讓孩子理解到他擁有的是使用權，而非擁有權，畢竟網路資費、手機都是家長提供，孩子就有責任遵守規範，跟孩子約定好使用時間。也要讓孩子明白手機只是工具，不是玩具。再者，要跟孩子提醒保護數位足跡的重要性，將社群帳號設定為非公開帳號，重視隱私跟安全，同時只加認識的人為社群好友，家長也要定期跟孩子一起檢視追蹤、被追蹤者名單。

家扶基金會執行長周大堯表示，過往家長、學校、社區都忽略了保護數位足跡的眉角，呼籲大家一起關注，分享前三思、隱私要設定、交友定留意，親子多交流。家扶除推動「數位安全能力促進計畫」，強化兒少網路素養、自我保護能力等，今年的「四二八兒保日」，全台家扶也將串連超過35場活動。

家扶基金會調查指出，48.35％的兒少從未聽過數位足跡，或不知道社群媒體、網路平台隱私設定位置。記者葉冠妤/攝影
家扶基金會調查指出，48.35％的兒少從未聽過數位足跡，或不知道社群媒體、網路平台隱私設定位置。記者葉冠妤/攝影

社群媒體 網路 足跡

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