單車環島領隊遭控體罰 業者還原真相：絕不可能虐待小孩

時代力量新竹市議會黨團接獲家長投訴，某單車主題的環島營隊領隊Amy涉及不當對待，包括掌摑、責備落後同學、要求在滾燙柏油路面做20下伏地挺身等，且車隊配置人數嚴重不足。不過業者也反駁，太多不實指控，且都是家長單方面說法。

「絕對不可能虐待小孩」，業者澄清，Amy領隊是輔導老師，學生跟學生間難免有情緒問題，為了安全，有時候小朋友太好動、講不聽，不得已會有處罰，並未像家長說的在路邊做伏地挺身。

業者說明，當時的狀況是，學生騎上去玉長公路說太簡單了，想騎下去再騎上來，但Amy說太危險了，問有沒有其他可以抒發體力的方式，結果學生就自己做起伏地挺身，後面上來的學生就誤以為是在體罰，但騎過玉長公路都知道，那段路很辛苦，Amy老師都會在這個路段發獎金獎勵，怎麼可能會體罰做伏地挺身。

業者也強調，從來不會責備騎慢的學生，畢竟每個人體能不同，只會再後面加油，副教練在後面跟著落後的學生，然後Amy老師還會開車押後，如果真的體力不行，就會讓他上車休息，環島行程都是按照小朋友的體能設計，早上9點出發，天黑前就要到住宿點，晚上10點30分就讓他們就寢。

針對師生比的問題，業者指出，康橋國際學校也是30個學生配3個老師、教練，因每位學生都會配戴無線對講機在手臂上，隨時提醒路況及路線，當有狀況，馬上可以用對講機聯絡，因每人體能狀況都不一樣，所以都會等後面的學生到齊才會繼續前進，因此也不需要交管人員。教練除了領騎，還會負責單車維修，甚至是救護工作，領隊也隨時會開著補給車在後面跟著。

此外，全程收手機並不是今年才有，10年前就已經開始實施，因之前遇過邊騎邊打電話、邊騎邊拍照，或是休息時間不休息，拿出來玩遊戲，因此若要使用手機，都必須完成洗澡洗衣服，寫完心得才會一起發手機打電話。

業者表示，在出發前一個星期會開家長及學生說明會，也會發學員手冊，裡面都有相關騎乘及住宿規定，違反規定，而影響到用路人或是隔壁房間被投訴，當然都會有警告，但絕對不可能虐待小孩，也都會在臉書隨時發布孩子的訊息、影片、照片，甚至開直播讓家長知道小朋友的狀況。

至於為何禁止家長探視、陪同，業者說明，曾經有孩子在家因家長管教太嚴格，想15天能夠不要有家長出現，所以才來參加，結果某天家長突然出現，他就生氣不騎了。還曾有家長住在我們的住宿地點，把小孩帶出去逛夜市，很晚才回來，影響到團體生活，後來為避免不必要的困擾，所以才禁止家長探視、陪騎，因這15天是小朋友沒父母壓力、最開心的日子。