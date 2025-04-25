醫界大佬稱AI診斷能改善急診壅塞 急診醫以3件事反駁：它無法抬病人上床

「在急診這個戰場上，塞住的從來不是診斷速度，而是人、是制度、是整個醫療環境的卡關」，超級白急診醫師在社群平台如此訴說。他指出，有次在一場合聽到已不在線的醫界大佬稱，急診不是因為缺醫護人力才壅塞，而是因為診斷速度不夠快，AI診斷會是解方；對此，超級白急診醫師提出反駁。

超級白急診醫師在個人臉書專頁發文表示，自己不是不相信科技，而是在線的急診醫護都知道，急診壅塞還牽涉到人、制度、醫療環境等問題。他也舉例，AI無法替急診醫師解釋病情給家屬聽、無法抬病人上床、排病房床位。

超級白急診醫師坦言，聽到該名醫界大佬認為AI診斷是「解決急診壅塞真正的方法」，讓他瞬間心都涼了，但是他也澄清，並非為了否定所有前輩的努力才發文，他反而很感謝在現場、退到第二線還繼續替急診發聲的醫師們。

然而超級白急診醫師也認為，位居決策的高位久了，會看不清水有多深，他期盼這些心裡話能被聽見，而非選擇沉默，「急診沒那麼容易救，但靠我們彼此聽見彼此的聲音，也許還有一點希望」。

網友們對此紛紛留言，「不敢提人力缺口而是壓榨現有人力」、「全靠AI診斷，那需要醫師幹嘛？」、「蠻多不必急診的急診病患」、「一秒診斷完，但沒護理師抽血給藥，難過」、「有意思，診斷完直接出院？因為沒有醫護人力可以照顧」、「醫護環境不改善，丟再多柴火進去也都燃燒殆盡」。