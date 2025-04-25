國美館常設展聚焦台灣美術300年 清代作品展出

以逾2萬件典藏為基礎，國美館即日起推出新常設展「時代印記─國美典藏常設展」，以編年方式勾勒18世紀以來台灣美術發展的歷史脈絡，清代台灣書法家林朝英作品也於其中展出。

國立台灣美術館今天發布新聞稿表示，展覽由學者黃冬富、館內研究人員薛燕玲、林振莖、蔡昭儀、馮勝宣協力策劃，展出包含日治時期的作品及省府移交的省展得獎作品等，勾勒台灣美術300年的發展演變。

展覽展區依據歷史時期分為5主題，如呈現明清時期書畫在地風格的「中原流風：台灣早期書畫」、涵蓋日治時期風土寫實與現代性探索的「引光顯影：20世紀前期台灣美術的在地色彩」等。也探討台灣美術戰後的多元轉型、1980年代以降台灣主體性與自由議題的探索，以及千禧年後的發展。

以黃冬富策畫的「中原流風：台灣早期書畫」展區為例，聚焦明清時期書畫在台灣的移植與轉化，展現以書法家林朝英、呂世宜等為代表的書風與閩習特質，映照早期移墾社會的衝創精神。

林朝英生於1739年，於1816年逝世，是清代台灣極為重要之書法家，以「竹葉體」書風聞名，「時代印記─國美典藏常設展」展出他的作品「草書鵝群書」是他逝世前1年所作，也是他作品中難得一件的草書作品。

國美館表示，「時代印記」展藉由美術史研究與藝術美學，交織出台灣300年視覺文化的紋理，展期自即日起持續至2026年12月，採3階段輪替方式接續展出，展現典藏作為公共文化資產的時代意義。