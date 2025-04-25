母親節最貼心的禮物，「新樂激藻原力」全植物配方，比滴雞精更少負擔的選擇！

今年母親節，新東陽推出「新樂激藻原力」，守護媽媽的健康。 圖／新東陽 提供

每位媽媽，都是超人。她們是家庭的支柱，是孩子最堅強的後盾，更是生活中溫柔的力量。今年母親節，不妨跳脫傳統送禮選擇，挑一份既有質感又富心意的貼心好禮—新東陽推出的「新樂激藻原力」，讓媽媽好好愛自己。

新東陽秉持一貫嚴選精神，以天然藻類精華打造的「新樂激藻原力」，相較於市面上常見的滴雞精，它的口感清爽、風味溫潤，少了濃厚的油膩感，也為習慣清淡飲食的族群提供了全新選擇。加上新東陽近一甲子以來對品質與誠信的堅持，從原料來源到製程把關，始終以高標準檢視每一道細節，品牌值得信賴。

新東陽總經理麥升陽表示，「我們研發產品時，一開始就朝向潔淨標章進行，希望帶給消費者比市售滴雞精來源更純淨，更安全無虞的營養補給，更棒的是，藻原力是全植物配方，從2歲到101歲都能飲用。」

新樂激藻原力嚴選頂尖生物技術培植的綠藻，並以專業綠藻體破壁技術完整保留營養素，讓消費大眾有多一種更輕盈好喝的補氣選擇。相較於使用動物的雞精產品，全植物配方的主原料綠藻，在純淨的環境生長，比生產動物蛋白更有效率、更節省水與土地資源，也是永續、對地球與動物友善的選擇。

(※植物來源鈉含量較低、植物蛋白產酸較少、環境友善)

「新樂激藻原力」是全植物配方，比起市售的滴雞精，是更清爽、更少負擔的選擇。 圖／新東陽 提供

新東陽同時品牌保證，產品已取得「慈悅潔淨標章驗證」，這款全植物性「新樂激藻原力」，標榜每包藻原力等同於1包滴雞精的蛋白質＋4顆蘋果的維生素C。上市之初也邀請女星許瑋甯擔任樂活大使，她分享，自己特別喜歡在運動前後與長時間拍戲時隨時飲用來補充元氣，「藻原力小小一包好攜帶，讓我在拍戲與運動時能加強續航力；家人對我來說也很重要，藻原力不僅讓我充滿活力，同時也照顧家人。」

(※維生素C含量換算來源：衛生福利部食品營養成份資料庫)

母親節是表達感謝與祝福的時刻，而一份真正貼近媽媽需求的禮物，更能打動人心。「新樂激藻原力」獨立包裝設計，方便攜帶與飲用，無論是在早晨開始全新的一天，或是在午後稍作休息時補充元氣，都是日常中最恰到好處的小確幸。更重要的是，無需烹調，輕鬆即飲，讓忙碌中的媽媽也能輕鬆享受片刻的悠閒。

「新樂激藻原力」獨立包裝，即開即飲，方便隨身攜帶，隨時補充元氣。 圖／新東陽 提供

購買資訊

新樂激藻原力於新東陽全台門市及新東陽行動購都可購買，今年母親節檔期於新東陽全台門市特別推出新樂激藻原力每盒600元的史上最低會員價，現買現省900元，免費入會立即享有優惠價，全台門市都買得到！

活動期間會員於食品館門市及百貨專櫃單筆消費滿699元再送50元折價券，白金會員單筆消費滿1099元送限量玻璃保鮮盒組。

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