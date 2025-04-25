家扶兒少數位足跡調查 半數不知隱私設定位置

兒少使用網路已是日常現象，但家扶基金會最新調查顯示，有近半數兒少不知道使用網路會留下數位足跡，甚至不知道社群媒體隱私設定的位置，籲社會應更關注兒少使用網路安全。

家扶基金會今天舉行428兒保日記者會，會中公布最新「兒少網路足跡調查」報告，這項報告調查期間為去年12月26日至今年1月31日，共回收有效份數8630份，在信心水準95%、誤差值為正負1.06個百分點。

「兒少數位足跡調查」報告顯示，有83.63%兒少會在社群媒體上活動，其中國高中生比例更達9成5以上，顯見兒少使用網路已是日常現象，而在社群媒體上會PO文、轉發者，分享的內容以照片或影片最多、占62.91%。

但若問及在社群媒體或網路平台上可否公開個人資訊，卻僅50.9%兒少認為「不可以公開」，而認為「可以公開」者，以公開生日（65.68%）、自己的照片（56.54%）與姓名（45.25%）為最多；家扶表示，這類是可直接辨識的個資，一旦過度曝光，孩子動向被掌握，將招致人身安全的風險。

值得關注的是，有14.26%兒少認為在社群媒體上的內容「經刪除後不保留」，也有49.68%「不清楚」刪除後會被保留多久。

近一步詢問兒少，調查也顯示，有近半數、48.35%兒少未聽過數位足跡，或不知社群媒體或網路平台隱私設定位置、占50.16%。

家扶表示，數位足跡本難以避免，且資料已分享出去，遭截圖、備份、傳散後更難除盡，涉世未深的兒少面對無邊網海的「有心人」，安全保護只能不斷再強化。

家扶也說，值得留意的是，有43.52%家長未過問兒少社群使用狀況，且有38.49%兒少表示家長沒有聊過有關網路安全話題。

家扶基金會執行長周大堯表示，聯合國兒童權利公約第25號意見書提及政府及兒少照顧者，有責任提高對兒少與數位產品和服務相關機會及風險權利知識，家扶積極推動「數位安全能力促進計畫」，鼓勵各地家扶中心辦理兒少與親子課程，強化兒少網路素養、媒體識讀及自我保護能力，順應數位時代下兒少的需求。

家扶基金會今年也特別邀請亞太影后張榕容擔任愛心大使，一同響應「數位足跡大挑戰」，籲大眾一起關注數位時代下兒少保護，呼籲重視數位足跡，守護兒少網路安全。