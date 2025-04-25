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國際不打小孩日活動26日登場 人本邀立委當關主

中央社／ 台北25日電

人本教育基金會將於26日傍晚，在台北市兒童新樂園舉辦「國際不打小孩日」年度主題活動，邀請多名立委當關主，與親子一起闖關，分享兒童遊戲權等概念。

國際不打小孩日最初於1998年，由美國的一個反體罰組織倡導，選定每年4月30日宣揚兒童人權觀念，逐漸發展到全球。人本基金會預計於26日舉辦公益活動，預計會有2000多人參與。

人本預計邀請民主進步黨籍立法委員陳培瑜、張雅琳、林月琴等人出席公益活動，表達將在立法院全力支持、促成有友善育兒環境。

立委們還會擔任特別關主，與家長一起，陪孩子藉由各種遊戲體驗，在快樂的互動中分享友善溝通、兒童遊戲權、以及兒童受到合宜對待權利等價值。

除此之外，人本也號召企業加入活動，共同響應提供員工家庭親職講座、友善兒童營隊等，善盡企業的社會責任，支持家庭正向教育。相關資訊可參考人本基金會網站。

公益活動 小孩 親子

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