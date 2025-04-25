快訊

美中關稅協議有望？陸方才否認談判進行中 川普：習近平已打給我

柔道／金牌戰再次不敵中村太樹 楊勇緯連兩年摘銀

黃呂錦茹遭羈押 赴地院前手寫信曝光！知情人曝她「幾乎兩天未進食」

東北季風及華南雲雨區東移 26日各地留意雨勢

中央社／ 台北25日電

交通部中央氣象署表示，由於持續受到東北季風及華南雲雨區東移的影響，明天白天各地仍要留意雨勢，溫度和今天類似，北部偏涼；27日東北季風減弱，溫度回升，降雨趨緩。

氣象署預報員張承傳指出，明天東北季風影響，加上華南雲雨區東移，北部、東北部有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區並有局部大雨發生的機率，中部及東南部地區有局部短暫陣雨，南部地區也有零星短暫陣雨。

張承傳表示，晚上之後，北部仍要留意雨勢，中南部雨勢趨緩，溫度和今天類似，北部比較偏涼，高溫約落在攝氏24度到25度，其他地區高溫則落在27度到30度。

27日東北季風減弱，各地溫度回升，北部及宜蘭約26度至29度左右，降雨趨緩，剩下東半部要留意雨勢，午後北部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

張承傳說，28日鋒面再度通過，各地降雨機率提高，中部以北、東北部有較大雨勢，受到東北季風增強的影響，東北部高溫降到27度左右。

張承傳表示，29日起水氣減少，各地恢復到多雲到晴的天氣為主。29日後只有迎風面的雨勢較多，午後山區留意短暫陣雨；溫度方面，北部高溫將回到28度至29度，後期天氣相對穩定。

東北季風 高溫

延伸閱讀

華南雲系配合東北季風 中北部宜花今明溼涼 周日再放晴

清明連假天氣曝光！西半部日夜溫差逾10度 周末變天轉濕

清明連假前2日好天氣「溫差逾10度」 後2日天公變臉防短暫雨

1周溫差逾10度！周四高溫34度 周五變天雷雨炸2地

相關新聞

考照制度精進未獲受邀 民團要求蘇花改開放機車行駛

公路局今邀請民團開會針對考照制度精進交流，不過民間團體台灣機車路權促進會卻未獲受邀，該團體今赴公路局表達不滿，並提出5大...

紐西蘭液態乳零關稅來台 消基會呼籲鮮乳價格早日合理化

紐西蘭液態乳自今年元月起零關稅來台，但消費者卻發現市售約一公升的紐西蘭鮮乳價格仍維持在新台幣85至120元之間，通路業務...

成大研發全新癌細胞「說話」技術 能微量偵測殺癌細胞

癌症早期診斷提高治療成功率，成大化學系講座教授葉晨聖團隊，近日成功開發「金奈米粒子包覆脂質體技術」，突破過去癌症檢測與治...

台灣寶可夢中心推16款「相似寶可夢」新品！「廚房海綿」太Q捨不得用

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）周周新品都讓人期待！明日周六（4月26日）開賣16款寶可夢新品，外型相似寶可夢為主題的周邊商品，包含吉祥物毛絨玩具，可看到2隻寶可夢「貼在一起」，網友狂讚土王的「廚房海綿」超可愛，直呼「誰會捨得用啊」。

台大護理師變身捕鼠隊？台大院方否認：僅要求加強清潔

台大醫院傳出「鬧鼠患」，台大醫院企業工會指出，該院西址舊大樓等處，長期存在鼠患，為維持醫療儀器運作穩定，醫護常在儀器上放...

吃飽錯了嗎？醫師傳授6技巧維持「會餓」能力有助抗老

光是聞到食物味道都可能讓人老得快？台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書專頁表示，現代人長期暴露在食物影像、香味、廣告，大腦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。