考照制度精進未獲受邀 民團要求蘇花改開放機車行駛

公路局今邀請民團開會針對考照制度精進交流，不過民間團體台灣機車路權促進會卻未獲受邀，該團體今赴公路局表達不滿，並提出5大訴求，包括駕照改制納入機車駕駛代表意見，以及蘇花改、南迴改全段開放白牌機車行駛等。

台灣機車路權促進會理事黃柏岳表示，本月7日公路局發出「精進考照前、中、後相關制度」意見交流會議通知給各民間團體，名單中羅列了汽車駕駛、行人，卻獨漏機車用路人的代表。黃認為，機車需考照卻被漏邀，公路局說法是因為機車和考照關聯性低，這是不合理的回覆，不可思議也不滿意。

黃柏岳也提出5大訴求，包括盡快歸還重機上國道路權，台74線和台76線快速公路應依照承諾開放大型重機通行，並希望交通部廢除道安99條相關機車兩段式左轉等歧視性規定，以及蘇花改、南迴改應該全段通行白牌機車，最後則是日前中壢監理站要求車主徒手觸摸排氣管來決定是否通過檢驗，呼籲監理單位應該依法行政，不應該做出沒有法源依據的事，盼公路局盡速回應。

公路局表示，感謝公民團體持續關注交通安全議題，為廣納意見，該局已持續辦理多場溝通平台會議，提供團體表達訴求之管道，今(114)年「交通安全倡議團體溝通平台會議」將於5月2日召開，也已徵詢團體意見及研討議題，團體代表可於會議中主張訴求並與專家學者、行政部門充分討論與溝通。