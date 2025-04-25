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紐西蘭液態乳零關稅來台 消基會呼籲鮮乳價格早日合理化

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
紐西蘭液態乳自今年元月起零關稅來台，但消費者卻發現市售約一公升的紐西蘭鮮乳價格仍維持在新台幣85至120元之間。圖／本報資料照片
紐西蘭液態乳自今年元月起零關稅來台，但消費者卻發現市售約一公升的紐西蘭鮮乳價格仍維持在新台幣85至120元之間。圖／本報資料照片

紐西蘭液態乳自今年元月起零關稅來台，但消費者卻發現市售約一公升的紐西蘭鮮乳價格仍維持在新台幣85至120元之間，通路業務價格也沒有明顯調降，讓不少消費者質疑「便宜的紐西蘭乳品到底在哪裡？」

消費者文教基金會早在2016年即已指出台灣鮮乳價格過高的問題。當時消基會透過國際訪價發現，國內生乳收購價每公升約22至30元，經過簡單消毒處理後，零售價竟飆升到80至90元，明顯不合理。即便經過九年呼籲，這個問題依然存在。

消基會指出，根據Numbeo網站2024年的調查，全球109個國家中，台灣鮮乳價格高居第二，每公升約2.7歐元（約新台幣101元），而紐西蘭鮮乳則僅為1.71歐元（約新台幣63.9元），價差達1.6倍之多。2025年的最新價格比較也顯示，台灣鮮乳價格仍居亞洲、歐美澳國家之冠，遠高於德國一般鮮乳的每公升1.02歐元及有機牛奶1.20歐元的價格。

中華民國乳業協會指出，國內乳品價格居高不下的主因，是超商通路的「上架費」。國內生乳收購價雖然約30元，但消費者終端價格卻達90至100元，其中約40%的利潤都流入了通路業者的口袋，這造成台灣鮮乳市場的競爭力始終無法提升。

消基會呼籲經濟部應適時監管上架費用，降低消費者的負擔。這樣可以減少中介環節的利潤分配不均，讓生產者獲得更合理的收益。農業部應加強對農民的支持，確保他們獲得合理的收益，促進產業健康發展。

此外，消基會認為政府也應向民眾普及乳製品營養價值及價格形成的背景知識，提高全民對價格合理性的認識。消費者應善用自己的「消費選票」，支持誠信的生產及通路業者，共同推動鮮乳價格的合理化改革，讓國人的健康不再因高昂的價格而被犧牲。

消基會 消費者 紐西蘭

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