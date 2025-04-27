高齡族動起來！這5種運動讓長輩健康慢老



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「高齡族運動」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的五大高齡族運動。

隨著高齡化社會加速，越來越多長輩開始重視健康管理，從社區公園到活動中心，經常可見銀髮族揮汗運動的身影，無論是為了促進健康、增加社交互動，或單純想培養一個快樂嗜好，運動已成為許多長輩日常生活的一部分，而究竟哪些活動既適合高齡族、又受他們青睞呢？一起來看看吧！

「爬山」運動賞景一舉兩得 河濱騎「腳踏車」悠遊城市又能活動筋骨

▲ 網友熱議5大高齡族運動 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「高齡族運動」相關話題的討論，可以發現「爬山」最受熱議。清晨的登山口總是熱鬧不已，不少長輩揪團、固定時間集合出發，把挑戰各地步道當作日常。有退休長輩分享，自己已經走遍不少熱門步道，「早上出門，中午前剛好回家休息」，把運動融入生活節奏，既健康又規律。也有網友直擊八仙山步道上「90歲大哥超車上山」，佩服直呼「老當益壯，自嘆不如」。更有趣的是，爬山還成了長輩們的社交開場，「過年和長輩聊爬山，竟然可以聊兩小時！」不只鍛鍊體力、強化心肺，爬山也成了分享經驗、交朋友的最佳場域。

另一大熱門選擇則是騎「腳踏車」，在平坦的河濱自行車道上，踩著踏板迎風而行，不少銀髮族就這樣把運動融入日常生活。有網友分享，「我都從三重騎到八里老街或關渡宮，吃個美食再折返」，運動過程成了探索城市的悠閒旅程。還有腳踏車行老闆提到，一位97歲爺爺來買三輪車，只為了「讓自己持續活力健康滿」，不少網友看到紛紛喊話「活到老騎到老！」、「等我97歲也要來一台」，騎車不只活動筋骨，也大大提升了長輩的成就感與對生活的期待感。

「跳舞」近年也成為不少長輩的新寵運動，不只年輕人跳街舞，現在的阿公阿嬤也越跳越有勁！跳舞早已成為許多銀髮族的興趣，有長輩在社群分享「唱歌，跳舞是日常之一」，引起不少同齡人回應「就是要跳起來，身體才不老」。有舞蹈老師在社群分享帶長輩上課的片段，表示「簡單的街舞其實也很適合銀髮族」，還笑說「教過那麼多年齡層，真的就是阿嬤們最認真了」；網友看完紛紛被圈粉，「阿嬤的律動比我還好」、「我以後老了也想報名」，更有人大讚「為阿嬤編的舞真是太棒了，造福老年人」。

無論是揮汗攻頂的爬山、自在踩踏的單車行，還是隨音樂律動的舞蹈課，高齡族的運動樣貌早已不再單一，無論是享受自然、拓展社交圈，或單純為了動一動找點樂趣，只要找到適合自己的方式，銀髮生活也能活力滿滿。你家中長輩最愛的是哪一種運動呢？不妨趁著天氣晴朗，全家一起動起來！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「高齡族運動」相關討論則數。

觀測期間：2025/01/06-2025/04/06，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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