獨旅真的會上癮嗎？網曝8大優缺點 一個人出國前必看



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月「獨旅優缺點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的8大獨旅優缺點。

「獨旅」顧名思義為一個人的旅行，是近年蔚為風潮的旅遊方式，有人認為獨旅更加自由自在，且能更深刻地感受沿途風光，也有人擔心獨旅會更危險且寂寞，究竟一場沒有旅伴，只有自己的旅程會有什麼優缺點呢？就讓我們跟著網友的討論一起來看看吧！

「行程自由度高」說走就走超自在 「沒人幫忙拍照」只能借助器材或找路人？

▲ 網友熱議8大獨旅優缺點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近3個月網路針對獨旅優缺點的討論，「行程自由度高」引起廣大迴響，許多網友認為獨旅可以隨心所欲地安排景點與飲食等行程，「只想待在飯店裡躺一整天也不會有人管」，還能依自己適合的步調欣賞沿途風光，「喜歡隨走隨看，完全沒計畫地『自由行』」、「不用牽就旅伴，隨意的安排，真的很自由」！

而當凡事都得親力親為，獨旅也成為許多人「自我成長」的契機，有網友便分享自己曾獨旅到日本滑雪，卻意外在荒涼的無人車站下車，當下十分驚慌，幸虧有民宿老闆幫忙才順利解決；不少人紛紛留言鼓勵「獨旅真的很考驗應變能力」、「一個人獨旅可以讓自己成長」，指出獨立面對旅途中的突發狀況是很難得的體驗。

許多人也會為了「享受獨處充電」而開始獨旅，如有Youtuber分享自己在分手後獨自出國旅行療傷，吸引眾多粉絲回覆，還有人分享相同經驗，說道「我很喜歡在疲憊的時候，自己一個人到處去晃晃」，因為能夠「放空思緒享受平靜」；也有人指出「和自己相處可以沈澱一下自己」，認為「獨旅是一個很好重新認識自己的方式」。另一方面，獨旅時將會有更多和陌生人交流的機會，也「更易結識新朋友」，其中又以在共享住宿空間的青年旅社更易結識其他旅人；一位網友便曾獨自至韓國看演唱會，「回去旅舍發現裡面大家都是看完演唱會的，一起聊天聊到半夜才睡」，更有網友分享，認識平常生活圈外的陌生人，往往可以「聽別人的故事跟很厲害的經驗」，直言「願意開口的話，會在旅程中交到很特別的朋友」！

然而，許多人仍舊對獨旅感到卻步，不少網友指出「沒人幫忙拍照」是獨旅的常見煩惱，通常只能使用額外器材或請求路人幫忙，但「用自拍架或腳架效果較差也麻煩」，若請路人拍照，除了照片效果未必令人滿意外，在治安較差的地區甚至可能有失竊風險；如一位網友就分享道「去法國獨旅請路人幫忙拍照，手機就被偷走了」，提醒大家仍要保持警覺。這類「安全風險」也讓許多人感到擔憂，因此討論區中常見詢問去特定國家城市是否危險的貼文，對此，網友提出保障安全的祕訣，「晚上不要出門」、「手機不要邊走邊滑」、「錢包、護照收好」等，認為若能注意這些細節，獨旅出國其實不如想像中危險，「有意識的保護自己比較重要」！

另一方面，「沒人分享旅途見聞」及「吃東西無法多樣嘗試」同樣是不少人的煩惱，一位網友指出自己旅行還是會有點孤獨，「會沒人分享喜悅」、「當下的想法和心情沒有即時分享的對象，有點微悶」。此外。若無旅伴一起分食，較難體驗多樣的食物，部分旅人便表示「獨旅對於我的缺點就是吃不能點很多樣」、「獨旅吃飯真的比較麻煩」。

你也曾獨旅過嗎？以上哪些優缺點是你最在意的呢？如果你還在猶豫是否該獨自一人踏上旅程，不妨參考以上網友們的討論，選擇最適合自己的旅行方式吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「獨旅優缺點」相關討論則數。

觀測期間：2024/12/20-2025/3/20，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

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