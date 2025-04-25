成醫、越南順化中央醫院 續簽合作備忘錄交流
成大醫院今天宣布，成醫和越南順化中央醫院（Hue Central Hospital）續簽合作備忘錄，延續兩院骨科醫療領域國際合作新篇章，深化技術交流。
成醫今天發布新聞稿指出，成醫和越南順化中央醫院2019年首次簽署合作備忘錄，當時就展現深厚互信基礎與長遠規劃。
順化中央醫院創立於1894年，是越南中部歷史悠久國家級醫學中心，具備完整醫療體系與教學研究資源，也是當地領導性醫療機構。
成醫2000年起陸續接待越南資深醫師來台進行臨床進修與技術交流，迄今協助28名越南資深骨科醫師完成進修訓練，其中13名來自順化中央醫院。
成醫表示，成醫和順化中央醫院再度締約，不僅是醫療技術交流，更是深化雙方長年友誼與醫療人文關懷重要里程碑。
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