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鮮乳價格居高不下 消基會促回歸合理水準

中央社／ 台北25日電

紐西蘭進口乳零關稅來台，但是市場鮮乳價格仍居高不下，消基會今天說，農業部、經濟部應對乳品市場進行全面調查分析並提出解決方案，讓台灣的鮮乳價格回歸合理水準。

紐西蘭進口乳今年起零關稅輸台，許多民眾殷殷期盼有更便宜的鮮奶產品，但市場價格仍高昂，引發討論。

消費者文教基金會今天發布新聞稿指出，台灣鮮乳的「高貴」全世界名列前茅，以全球資料庫網站（Numbeo）在2024年的鮮乳價格排行榜來看，109個國家中，台灣價格位居第2名，每公升價格為2.7歐元（約新台幣為101元），而紐西蘭的鮮乳價為1.71歐元（約合新台幣63.9元），兩者相差1.6倍。

消基會表示，中華民國乳業協會說超商通路的上架費是乳品價格居高不下的主因，台灣生乳每公升收購價約30元，這也是酪農實際所得，但消費者買到的價格約90元至100元，扣除乳商的加工包裝與運輸費用後，零售價約有4成都給了通路商的上架費，這也是讓台灣鮮乳沒有競爭力的主因。

消基會說，要讓鮮乳價格合理化，這是一個需要跨部會合作解決的議題，農業部、經濟部應該對乳品市場進行全面的調查與分析，了解價格形成的各個環節及其成本結構，這樣才能針對性地提出解決方案，降低消費者的負擔。

消基會說，基於國人的健康維護，相關部會應介入促成價格結構的合理化，要求企業公開鮮乳的各項成本，讓消費者了解價格背後的真相，對於超商及通路商的上架費用，經濟部也應適時進行監管，降低消費者的負擔等。

消基會 消費者 紐西蘭

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