台大護理師變身捕鼠隊？台大院方否認：僅要求加強清潔

台大醫院傳出「鬧鼠患」，台大醫院企業工會指出，該院西址舊大樓等處，長期存在鼠患，為維持醫療儀器運作穩定，醫護常在儀器上放置「乖乖餅乾」求平安，卻被老鼠吃得一乾二凈。近期院方卻頒布指示，要求護理師執行環境清潔業務。工會痛批，「護理師不是捕鼠隊，院方應尊重專業別徒增護理師負擔。

台大醫院鼠患問題，除波及醫療儀器上的乖乖，還有老鼠專挑醫護擺放高級精品巧克力下手，生命力頑強且來去無蹤。工會指，4月18日門診晨會中，護理部下達指令，要求各單位利用開診前、用餐後時間，執行工作區域環境整理清潔，還要求護理長交叉評分，簡直是讓飽受詬病的5S文化（整理、整頓、清掃、清潔、素養）死灰復燃。

台大醫院企業工會秘書長邱宇弘表示，院方強調只是要做清潔，不是要抓老鼠，但在近期門診鼠患嚴重之際下達指令，顯然是要護理師扮演捕鼠隊，但門診護理師開診前必須執行各項準備業務，門診結束時間則需視主治醫師看診速度掛號人數而定，有時護理師還需留下處理相關業務，要求護理師負責環境整潔，僅是徒增門診護理人員工作負擔與身心壓力。

台大醫院醫務秘書陳彥元說，近期因健康大樓工程，老鼠出沒情況較多，護理部要求護理師注意護理站清潔，但並未要求護理師「抓老鼠」，護理部是護理站清潔督導單位，但除護理師之外，住院醫師、部分主治醫師也會在護理站活動，維持整潔是大家的責任，院方也已廢除5S要求，僅希望醫護能維持環境整潔，提供安全就醫環境。

陳彥元表示，護理站整潔不容易維持，醫護工作繁忙，人員來來去去，有時會留下食物等，引起老鼠注意，但院方致力維護院區清潔，有合作廠商定期至院區執行老鼠、蟑螂投藥，也有外包廠商定期處理垃圾，因應本次鼠患，將討論是否加強清消、投藥頻率。

邱宇弘表示，院方想讓護理師幫忙解決鼠患，卻未給予足夠資源配套，連抹布都要額外申請才會發放，有些護理師實在受不了，自行透過管道找清潔人員或相關廠商，要來黏鼠板擺放。院方想透過類似學校清潔比賽方式，認為拖拖地、清掃環境、擺放黏鼠板，就解決鼠患，根本不切實際，院內建築結構老舊、陳年雜物堆、食物未確實回收封存等問題嚴重， 應聘請專業滅鼠團隊妥善處理。