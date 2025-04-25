年逾6000起家內受虐兒案 近2成是過動等特殊需求

兒虐事件頻傳，衛福部統計，去年逾6000起家內受虐兒案件中，有過動、發展遲緩等特殊需求者占近2成。另接受家外安置的受虐兒中，含身障、發展遲緩在內的特殊需求者近3成。

面對遲緩、過動等特殊需求的孩子，若家長仍只是當成一般孩子來教養，往往會因為「管不動」陷入膠著，甚至可能忍不住訴諸本能動手，衛生福利部今天舉辦「擁抱孩子的不一樣」記者會，邀來多名專家分享特殊教養策略。

衛福部保護服務司司長張秀鴛簡報指出，根據世界衛生組織（WHO）估計，全球約有6%至8%的兒童有發展遲緩。國內6歲以下兒童通報比例僅4.3%，實際接受療育者更只有2.7%，顯示許多孩子仍未被發現或介入。

張秀鴛表示，在兒少保護實務工作中，常見許多個案，因家長不願面對兒少的特殊狀況，或對發展遲緩、特殊身心狀況的辨識不甚理解，以致對孩子有不合理的期待，部分會透過打罵等方式管教。

她以2024年統計數據為例說明，6080起家內受虐兒少案件中，有過動、發展遲緩等特殊需求者占近2成。此外，因受虐並接受家外安置兒少中，含身障、發展遲緩在內的特殊需求者近3成，認為「這應該是被低估了」。

衛福部也調查，未成年（卑）對長輩（尊）暴力事件中，行為人67.5％有特殊身心狀況，其中以注意力不足過動症（ADHD）為大宗、占22.7％，自閉症居次17.8％，其他還有情緒障礙、憂鬱症、注意力不集中等，且以國小階段相對嚴重，直逼8成。

針對家長如何教養ADHD孩子，開業臨床心理師金融分享4招，包括「建立固定作息與規律生活」、「指令簡單清楚，一次一件事」、「善用正向鼓勵與獎勵制度」及「分段完成任務，降低挫折感」。

臨床心理師金融說明，建立固定起床、吃飯、寫功課、睡覺時間的規律生活，能讓孩子降低焦慮及衝動行為；ADHD孩子因注意力不集中，處理訊息能力有限，應用簡單明確的語句下達指令，減少大聲催促，以溫柔堅定口吻說話。

同時建議家長要多多稱讚孩子具體行為。臨床心理師金融表示，可以建立完成任務給予獎勵的制度，每天結束時親子一起回顧「今天做得最棒的3件事」，透過正向回饋，提升孩子自信；將大任務切成小步驟，例如功課分成2次寫，使用計時器幫助建立時間感，並不吝鼓勵孩子所有的小進步。