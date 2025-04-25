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「少年PI」舞台劇7月登台 電影經典重映揭序幕

中央社／ 台北25日電

全球熱銷千萬冊的經典小說「少年PI的奇幻漂流」劇場版，今年將首度登上亞洲舞台，7月在台北國家戲劇院登場，近期以導演李安同名經典電影重映，為夏季劇場揭開序幕。

為迎接這場跨越想像的漂流之旅，國家兩廳院日前舉辦台灣導演李安所執導的電影「少年PI的奇幻漂流」重映活動，讓觀眾於大銀幕重溫少年PI與孟加拉虎理查帕克的驚奇旅程，喚醒關於生存、信仰與勇氣的哲思之旅。

重映活動吸引眾多劇場人、演員、影視創作者與影迷參與。放映前，兩廳院特別邀請知名影評人聞天祥擔任引言嘉賓，他表示，「這一直被認為是一部非常難被改編的小說，李安導演很成功的把想像故事具象化且富含美感與哲思。」

聞天祥認為，電影的成功一定程度影響舞台劇的誕生，當故事變成舞台劇，必須在有限空間達成非常精準的舞台場面調度，「我個人的觀劇經驗中，繼『戰馬』之後，這是我看過最令人驚嘆的舞台，期待7月跟舞台版演出相會。」

舞台劇「少年PI的奇幻漂流」自2019年於英國首演以來佳評如潮，2022年橫掃英國戲劇界最高榮譽奧立佛獎，囊括最佳新創作、最佳男主角等5項大獎。2023年移師美國百老匯，同樣締造場場爆滿的紀錄，並奪下東尼獎3項大獎，獲國際媒體一致盛讚。

兩廳院也邀觀眾在台北展開冒險，特別推出「少年PI夏日主題一日遊！」，凡持「少年PI的奇幻漂流」舞台劇票券，於指定期間內前往台北動物園、兒童新樂園及國立海洋科技博物館，即可享免費入園等專屬優惠。希望觀眾從舞台延伸到真實世界，開啟屬於自己的奇幻探索之旅。

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